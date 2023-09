Los vídeos de la ‘falsa’ esposa de Picardo revolucionan Gibraltar: «Ya sabéis a lo que se dedica»

Los sucesos surrealistas también ocurren fuera de nuestras fronteras y Gibraltar, a pesar de su pequeño tamaño, no es una excepción. La colonia británica en el sur de España ha vivido un escándalo en toda regla relacionado con una supuesta ex amante del primer ministro Fabián Picardo que le acusa de «corrupto» a través de sus redes sociales.

La mujer, visiblemente nerviosa, explica a través de varios videos que la «está siguiendo todo el mundo» y acusa a Picardo de haber hablado con gente para que la persigan por la información que tiene sobre él. Dicha información tiene que ver con una supuesta corrupción que afecta al dirigente y que está relacionada con el contrabando de tabaco. «Tienes a Gibraltar entero siguiéndome para qué yo no hable de tus negocios con Alex. Me estáis siguiendo para que yo no hable de los negocios del tabaco de Picardo con Alex Roba», asegura la mujer.

Asimismo, afirma que la llevan persiguiendo desde hace ocho meses y que le han puesto cámaras en su casa. «Yo se que Picardo está muy preocupado porque yo vaya a hablar de lo corrompido que él es pero la verdad es que todos ustedes llanitos saben exactamente lo mismo que yo», dice en relación a la supuesta corrupción del primer ministro gibraltareño.

El tono de la supuesta ex amante de Picardo va elevándose hasta que acaba preguntando qué tiene él contra ella para que le ponga gente a seguirla. «Si tu tienes algo en contra mía ¿por qué no me está siguiendo la policía? ¿Porque eres un corrupto de mierda?», pregunta.

Ante este escándalo las redes sociales en España han reaccionado escribiendo todo tipo de comentarios sobre el tema. «No es la mujer de Picardo, pero no he podido evitar soltar carcajadas ¡Qué de tiempo sin escuchar el acento llanito!», ha escrito un internauta. «Es una relación que tenía mientras se estaba divorciando», ha asegurado otro. «¿Que qué ocultarán…? – Pornografía. – Tráfico de drogas. – Prostitución. – Blanqueo de capitales. – Banca anónima. – Sociedades interpuestas (más de 18.000). – Mafias. – Etc.», ha dicho un usuario.

No es la mujer de Picardo, pero no he podido evitar soltar carcajadas. Qué de tiempo sin escuchar el acento llanito! xDDD — InvirtiendoPocoaPoco (@InvirtiendoPaP) September 13, 2023

Es una relación que tenía mientras se estaba divorciando. — Cesar o nada (@Antonio45781949) September 13, 2023