Victoria, la mejor amiga de Edwin: «La Policía distrajo a Daniel mientras revisaba las cámaras»

El caso Daniel Sancho sigue dando la vuelta al mundo. El joven español ha confesado que asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. OKDIARIO ha entrevistado a Victoria, la mejor amiga de Edwin, que pide justicia para Arrieta y asegura que la Policía tailandesa distrajo durante días a Sancho con el objetivo de buscar indicios de la autoría del presunto crimen en las cámaras de seguridad de la isla.

PREGUNTA.- ¿Cómo recordaréis a Edwin Arrieta?

RESPUESTA.-Recordar a Edwin es tener una sonrisa en la boca. Edwin era una persona que brillaba y que a todo le sacaba la gracia.

P.-¿Alguna vez le habló de Daniel Sancho?

R.- Nunca nos habló de Daniel Sancho, nunca pronunció ese nombre. Sí que nos contaba que se iba a Madrid, porque quedó encantado con Madrid. Estuvo allí las pasadas Navidades y visitó la ciudad tres veces en un año con un mes de diferencia en cada visita.

P.- ¿Os contó que iba a viajar a Tailandia?

R.- Sí, nos dijo que se iba a ir unos días de verano, un periodo corto. No nos habló de las islas, pensábamos que se iba a quedar en la capital. Llamó a nuestra amiga Vivi cuando aterrizó para decirle que había llegado a Bangkok.

P.- ¿Cuándo empezasteis a sospechar que a Edwin le podría haber pasado algo?

R.-Él tenía dos celulares; uno con el número colombiano y otro para las citas de su clínica de Chile. Como iba a irse de vacaciones, él le dijo a su hermana que se quedara con el celular de Chile. Él llamaba todos los días y durante tres días seguidos dejó de llamar.

P.- ¿Por qué desde el principio desconfiasteis de Daniel?

R.- Su hermana se metió en la cuenta de Instagram de Edwin y vio que Daniel había puesto una foto en Tailandia. Entonces, ella pensó; este es uno de los amigos de mi hermano, le voy a escribir para saber dónde está Edwin. Daniel le dijo que le había perdido el rastro y ella le insistió para que denunciara. Cuando él puso la denuncia, ya estaba en la isla reportando lo que se encontró en el vertedero. Entonces lo tuvieron distraído mientras se buscaban indicios en las cámaras de seguridad. Lo que llevó a confirmar que era él se descubre por el ticket de compra que dejó en la bolsa.

P.- ¿Quién os avisó de que Edwin había sido asesinado?

R.- A mí me llamó mi hermana. Me dijo que a El Chicho —como le llamábamos entre las amigas— lo encontraron muerto. Eso fue desgarrador para mí. Empaqué mi maleta y me fui a la ciudad de Lorica a estar con sus padres. Ayudé a su hermana a organizar unos temas y ahí hicimos una misa. Fue un duelo sin cuerpo y sin cenizas.

P.- Su madre ¿cómo se enteró?

R.- En un principio no lo sabía. Le contamos que fue un robo y que por eso lo asesinaron. Ella, guardó silencio y pidió que le trajeran a su hijo en cuerpo presente. Intentamos que la gente no le contará la realidad porque estaba muy mal, pero alguien se lo dijo y empeoró todo.

P.- ¿Cómo fueron esos primeros días sin él?

R.- Él no estaba ahí físicamente, pero su casa estaba como si fuera un velatorio. La gente estaba llorando, había sillas fuera de la casa. Fue muy duro, horrible, desgarrador.

P.- Le organizasteis una misa en su recuerdo en Lorica. ¿Cuál fue el momento más emotivo?

R.- Las palabras que más le llegaron a los lloriqueros, que también fue un orgullo para mí como tía, fue ver a mi sobrino en el púlpito dándole gracias a Dios por su tío Edwin, por como lo trataba y le dijo que nunca le iba a olvidar. En la misa intervenimos mi sobrino, una amiga de Montería, mi hermana menor y yo. Contratamos a la mejor cantante de ópera de la zona y fue muy lindo, cantó su canción favorita que era Tabaco y Chanel, pero tuve que pedirles que dejarán de hacerlo porque fue muy desgarrador para mí.

P.- ¿Estará para siempre con vosotros?

R.- Jamás, jamás en la vida, se va a salir de este corazón porque sería olvidar también mi propia vida.