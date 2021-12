Este es el último vídeo de un terraplanista intentando explicar la teoría que defiende que la Tierra es plana. La cosa no empieza bien cuando no funciona la geografía: «Si un avión va de España a Teruel…» es el ejemplo que este militante del movimiento terraplanista intenta poner para confirmar su teoría y sumar adeptos al movimiento. «Si un avión sale de España hacia aquí, no llegará, bueno llegará pero…», otra frase para confirmar que la Tierra es plana.