La última previsión de la AEMET antes del puente pone los pelos de punta: la nieve llega a partir de este día

La AEMET lanza su última previsión antes del puente, pone los pelos de punta, todo lo que nos espera a partir de este día. Son tiempos en los que debemos empezar a crear algunos pequeños detalles que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. De la mano de determinadas situaciones que serán las que nos invitarán a hacer planes muy distintos en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.

Los días libres del puente son los que necesitamos poner en práctica y para el que quizás no estamos del todo preparados. Es hora de ver un poco más allá de algunas situaciones claves y que pueden acabar siendo lo que marque unos días de lo más especiales. Son tiempos de ver llegar la nieve y de esperar una situación para la que quizás no estamos preparados. Esta estabilidad que tenemos por delante puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, este puente pone los pelos de punta en muchos aspectos, atrévete a descubrir la última previsión de la AEMET para este puente.

La nieve va a llegar este día

La realidad es que son días en los que debemos empezar a crear algunos cambios que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de hacer realidad una serie de cambios que pueden ser claves en estas jornadas.

La nieve es uno de los fenómenos que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, al final, lo que necesitamos es empezar a crear algunos datos que serán los que marcarán la diferencia. La AEMET puede ser lo que nos acompañe en estos días en los que queremos saber si vamos a crear recuerdos bajo los copos de nieve o no.

Es la hora de hacer realidad una serie de planes que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después. Este otoño está siendo especialmente anómalo, por lo que, estamos viendo llegar una situación que se convertirá en destacada en estas jornadas.

Parece que el tiempo puede darnos más de un respiro, especialmente en estas jornadas en las que debemos ver lo que nos espera. Pasaremos de una estabilidad directa, hasta una serie de consecuencias inesperadas que quizás hasta el momento nunca hubieras imaginado. La AEMET ya tiene una previsión para estos días señalados del calendario.

La AEMET ha lanzado su última previsión

La última previsión de la AEMET puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Son días en los que miraremos al cielo y esperaremos poder realizar una serie de elementos que pueden ser los que marquen los planes de estos días.

Tal y como nos explican estos expertos: «Se prevé que para este día se mantenga una situación anticiclónica en la Península y Baleares con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. No obstante, el extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con restos de frentes dejando abundante nubosidad en el tercio norte y precipitaciones en el Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve en cotas en torno a 1300/1600 m, y que podrían afectar de forma ocasional a otros puntos del nordeste y zonas montañosas de la mitad oriental. Asimismo, no se descartan los chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en Baleares, más probables en el norte de las islas. En Canarias predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, y los cielos poco nubosos en el resto. Probables nieblas matinales en Galicia, ambas mesetas, sur de Andalucía y depresiones del nordeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en la mitad norte peninsular, predominando los descensos en el centro sur, con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en el cuadrante noroeste, descendiendo en la mitad sur, extremo nordeste y Baleares. Las heladas seguirán restringidas a sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, llegando a moderadas en Pirineos, y sin descartarse en la meseta Norte. Predominarán los vientos de componente oeste, con poniente en el Estrecho y Alborán con intervalos de fuerte. Soplará tramontana fuerte en Ampurdán y norte de Baleares, y también son posibles intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el Cantábrico, Pirineos y bajo Ebro. En Canarias soplarán alisios alegres».

Por lo que tocará estar pendiente de estos cambios que serán los que marquen un antes y un después. Es el momento de hacer planes sabiendo que en cuestión de horas puede acabar siendo lo que nos haga disfrutar de unos planes invernales que se pueden acabar imponiendo. Esta última previsión del tiempo realmente puede marcarnos para siempre en unos días en los que todo puede ser posible.