Cambio radical a partir de este día: la AEMET confirma lo que va a pasar en el puente

La AEMET confirma lo que va a pasar en el puente

El puente de diciembre puede empezar con algunas novedades destacadas que pueden ser las que marcarán un antes y un después. De la mano de estas jornadas que tenemos por delante y que pueden darnos pie de intentar hacer un giro radical en nuestro día a día. Un poco de descanso nunca viene mal, aunque sea bajo la lluvia.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles destacados sobre lo que nos espera cuando aún faltan unos días: «Se prevé que para este día vuelvan a extenderse las altas presiones desde el Atlántico sobre la Península. No obstante, el extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con restos de frentes dejando abundante nubosidad en el tercio norte y probables precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve a partir de 1200/1500 metros. Es posible que las precipitaciones acaben afectando de forma dispersa a zonas aledañas al sur. Asimismo, se prevé una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos en el nordeste de Cataluña y Baleares, que con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes y acabar afectando a otros puntos del Levante. En Canarias predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, y los cielos poco nubosos en el resto. Sin embargo, no se descarta que las islas sigan bajo la influencia de una DANA que, con baja probabilidad, podría dejar precipitaciones más abundantes en el oeste del archipiélago».

A medida que avancemos hasta el puente, notaremos este cambio de temperaturas que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado en estos días que tenemos por delante. Nos adentraremos en un viaje hacia el invierno de forma casi generalizada: «Probables nieblas matinales en Galicia, ambas mesetas, Andalucía occidental y depresiones del nordeste. Calima débil en Alborán. Las temperaturas tenderán a descender de forma prácticamente generalizada. Únicamente se esperan aumentos en el oeste de Canarias, y para el caso de las máximas, también en Alborán. Con ello las heladas se extenderán a sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, llegando a moderadas en Pirineos. Soplarán vientos de componente oeste flojos en la Península y Baleares. Se prevén más intensos en el Ebro y litorales, con posibles intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro, en el Cantábrico, Baleares, y de manera más probable de tramontana en Ampurdán. Alisios alegres en Canarias».