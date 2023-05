Todo el mundo está hablando de José Fernando. El hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado ingresó en un centro psiquiátrico hace muchos años porque reconoció que tenía problemas con ciertas adicciones. El paso del tiempo le ha dado una lección de vida: solamente puede confiar en unos pocos. En este grupo se encuentra su padre y su hermana Gloria Camila. Ambos han hecho grandes esfuerzos para que supere sus problemas. ¿Cómo se encuentra en la actualidad? Ortega Cano ha contado toda la verdad en la comunión de su pequeño José María, el niño que tiene con Ana María Aldón.

Última hora sobre la situación de José Fernando

José Fernando ha vivido situaciones muy delicadas durante su tratamiento. No ha sido fácil, pero siempre ha contado con el apoyo de su madre. José Ortega Cano ha recibido muchas críticas, sobre todo en los últimos tiempos, pero todo el mundo coincide en lo mismo: es un buen padre. Se ha preocupado en buscar y costear el mejor centro de rehabilitación de España. Ha conseguido que su hijo ingrese y actualmente los problemas son cosas del pasado. Todavía sigue en el centro, pero por poco tiempo.

El viudo de Rocío Jurado ha explicado que su hijo pasa más tiempo de permiso que dentro del psiquiátrico, lo que demuestra que está muy recuperado. Se está tomando muy en serio el proceso. No ha tenido ninguna recaída. Ha dejado los malos hábitos y se ha dado cuenta de que antes no se relacionaba con un buen entorno. Cuando le han preguntado a Ortega Cano por la salud de su hijo ha respondido: “Va muy bien, estamos ya en la vía libre”.

La reaparición del hijo del torero

Ana María Aldón ha organizado la comunión de su hijo, el pequeño José María, y ha invitado a toda la familia Ortega Cano. No se lleva bien con sus cuñados, pero ha hecho un esfuerzo porque sabe que a su niño le haría ilusión. Incluso ha posado con Ortega delante de los reporteros. Después el torero se ha acercado a hablar con ellos y por sus palabras podemos deducir que el contacto se reduce únicamente a temas relacionados con José María.

“Creo que ha estado por Andalucía, no nos ha dado tiempo a comentar, no le he visto, se fue y no la he visto”, dice en relación a Ana María. “Somos personas y tenemos que respetar a José María, al pequeño, que está muy grande, él es la joya de la casa y tenemos que respetarle. Yo trato que la vida sea amable”. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la reaparición de José Fernando. Ha estado muy correcto con todos. Ha guardado las formas y ha tratado bien a todos los reporteros, a pesar de no querer estar en el centro de la polémica.

El misterio de José Fernando

José Fernando esconde muchos secretos, pero todo hace pensar que no verán la luz. Antes de ingresar en el centro habló de su relación con Rocío Carrasco, es su hermana y le guarda un gran cariño, a pesar de que no se hablen. Todo el mundo quiere saber si sigue pensando lo mismo después de todo lo que ha pasado en Telecinco. Ofertas no le van a faltar, pero él no está dispuesto a llegar hasta el final. Ha cambiado de vida y en ese cambio ha dado de lado a los medios.