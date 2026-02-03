El truco que ha utilizado Gloria Serra para perder 20 kilos tras dejar de fumar

Gloria Serra ha hablado de uno de los cambios más visibles de su vida: la pérdida de 20 kilos tras haber dejado de fumar. Un proceso que, según ella misma ha explicado, no fue ni inmediato ni sencillo, y que se desarrolló a lo largo de más de un año de esfuerzo constante. La periodista ha querido aclarar cómo afrontó ese periodo, después de que su transformación física despertara curiosidad y preguntas recurrentes por parte del público.

El aumento de peso se produjo tras abandonar el tabaco, una circunstancia habitual en muchos ex fumadores. Serra ha relatado que llegó a ganar 20 kilos en ese contexto y que convivió con ese cambio corporal durante aproximadamente un año y medio. Lejos de soluciones rápidas o fórmulas milagro, la presentadora ha insistido en que el proceso de adelgazamiento fue progresivo y basado en hábitos sostenidos en el tiempo.

«Engordé 20 kilos cuando dejé de fumar y estuve un año y medio hasta que conseguí perderlos. Por la calle me preguntaban cómo lo había hecho y me pedían que dijera la verdad de cómo adelgacé, pero no hay secretos. A pico y pala, comer bien y deporte», declaró durante una entrevista en El Hormiguero.

Durante ese periodo, el cambio físico no pasó inadvertido. Según ha contado, eran frecuentes los comentarios y las preguntas de personas que se cruzaban con ella por la calle y querían saber cómo había conseguido perder peso. Serra ha sido clara al rechazar cualquier idea de atajo o tratamiento extraordinario. Su experiencia, según ha explicado, estuvo marcada por el esfuerzo diario y por asumir que se trataba de un proceso largo, no exento de dificultades.

¿Cómo se encuentra Gloria Serra?

A sus 61 años, Gloria Serra se encuentra en un momento de estabilidad. Con una trayectoria profesional consolidada, ha aprovechado distintas intervenciones para reflexionar sobre los aspectos más personales de su biografía. En ese contexto, ha recordado con especial atención su infancia y los veranos que pasaba en Monistrol, el pueblo de sus abuelos, un entorno que describe como determinante en su formación emocional.

El mar ocupa un lugar central en ese relato. La comunicadora ha explicado que su vínculo con él es profundo y persistente, hasta el punto de emocionarse cada vez que regresa a la costa. La natación en el mar, especialmente en aguas abiertas, forma parte de sus rutinas y le proporciona una sensación de calma y seguridad que considera difícil de encontrar en otros espacios. Esa relación con el agua, que se remonta a su niñez, sigue siendo hoy uno de sus principales refugios personales.

Junto al mar, la figura de sus abuelos aparece como un pilar fundamental de su memoria. Serra ha evocado con detalle escenas cotidianas de la casa familiar, especialmente los olores asociados a la cocina y a las celebraciones navideñas. Recuerdos que asocia al concepto de hogar y que, según ha relatado, siguen presentes de forma muy vívida. Aquellos veranos en el pueblo, marcados por la libertad, el juego y la exploración del entorno natural, ocupan un lugar destacado en su relato vital.

La gran afición de Gloria Serra

Más allá de lo emocional, la periodista ha subrayado la importancia que tuvo el descubrimiento de la lectura en su infancia. Recordó el momento en que aprendió a leer como una experiencia reveladora, un punto de inflexión que amplió su forma de entender el mundo. Desde entonces, la lectura se convirtió en una actividad central en su vida, no sólo como herramienta de aprendizaje, sino también como fuente de placer y curiosidad constante.

Esa relación con las letras explica, en parte, su posterior orientación profesional. Serra ha contado cómo su primer contacto con la radio fue decisivo. Aquella experiencia inicial dejó una huella profunda y confirmó una vocación que acabaría desarrollándose durante décadas. La comunicación, desde entonces, se convirtió en el eje de su carrera, marcada por una presencia continuada en los medios y por una evolución profesional sostenida.

Un mensaje importante

En paralelo a la trayectoria que hemos descrito, su experiencia personal con el peso y la salud ha servido para lanzar un mensaje deliberadamente prudente. Al hablar del tema, Gloria Serra ha evitado discursos simples y ha insistido en la necesidad de asumir los cambios físicos como procesos complejos, especialmente cuando están vinculados a decisiones como dejar de fumar. En su caso, el aumento de peso fue una consecuencia directa de ese abandono, y la pérdida posterior requirió tiempo, disciplina y paciencia.

Lejos de presentarlo como un logro excepcional, ha optado por situar su experiencia en un marco realista. Reconoce que fue un periodo exigente y que no estuvo exento de frustración, pero también que el resultado llegó gracias a la constancia.

Mientras continúa con sus compromisos profesionales y con nuevas apariciones públicas, el interés por su figura sigue vigente, tanto por su trabajo como por las reflexiones personales que comparte de forma puntual. En el caso de su pérdida de peso, Gloria Serra ha querido dejar claro que no existe una fórmula universal, sino la suma de decisiones sostenidas en el tiempo.