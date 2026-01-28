Glòria Serra: madre a los 50, pareja veinte años menor y vida familiar a prueba de paparazzi

Este miércoles 28 de enero El Hormiguero recibe a una de las periodistas más emblemáticas de la televisión española: Glòria Serra. La visita coincide con la celebración del 15º aniversario de Equipo de Investigación, el programa que conduce cada viernes por la noche en La Sexta y que se ha convertido en un referente del periodismo televisivo en España. A lo largo de estos años, el espacio ha emitido más de 550 reportajes elaborados por un equipo de más de 50 profesionales, abordando desde casos de corrupción y crímenes hasta crisis sanitarias y estafas, consolidándose como uno de los formatos más respetados del país.

Serra posee una trayectoria de más de 35 años en medios de comunicación, desde sus inicios en radio en la Cadena SER, pasando por Catalunya Ràdio y TVE Cataluña, hasta alcanzar la televisión nacional con Telecinco. En esta cadena ejerció como subdirectora y presentadora de los Informativos Telecinco entre 1998 y 2001, además de dirigir La mirada crítica y copresentar La Noria junto a Jordi González. Posteriormente, presentó el magacín vespertino 3D en Antena 3, antes de asumir en 2011 la dirección y presentación de Equipo de Investigación, donde ha consolidado su estilo único de narración pausada, intensa y reconocible al instante.

Glòria Serra en un estreno.

El éxito del programa no solo se debe al rigor periodístico, sino también a la capacidad de Serra para combinar investigación exhaustiva con un tono cercano al espectador. Cada viernes, su voz en off guía al público por historias complejas y, en ocasiones, escabrosas, transmitiendo credibilidad y compromiso con la verdad. Los reportajes han abordado desde estafas sanitarias y crisis económicas hasta crímenes y corrupción institucional, enfrentando incluso amenazas y agresiones en el terreno, lo que refuerza el valor del trabajo que realiza junto a su equipo.

Más allá de su carrera profesional, la vida personal de Glòria Serra es un ejemplo de discreción y cuidado. Manteniendo siempre a salvo su intimidad, en 2014, con 50 años, se convirtió en madre de mellizas fruto de su relación con Nacho, un joven argentino 20 años menor que ella, que actualmente trabaja como decorador en Barcelona. Desde entonces, la periodista ha protegido a sus hijas de la exposición mediática, asegurándose de que rara vez aparezcan en público y siempre bien cubiertas frente a los paparazzi. Serra misma ha confesado que la maternidad la hizo «más feroz y peleona», revelando un lado humano que contrasta con la seriedad de su labor profesional.

Otro capítulo importante en su vida reciente ha sido su esfuerzo por recuperar la forma física tras dejar de fumar, lo que le llevó a ganar 20 kilos. Con dedicación, ejercicio y dieta supervisada por profesionales, logró perderlos en un año y medio, dejando claro que no existen soluciones mágicas: «A pico y pala, haciendo deporte y con dieta. No hay más», explicó en una entrevista. Este enfoque refleja la misma disciplina y determinación que ha caracterizado su carrera.

Hoy, la presencia de Serra en El Hormiguero no solo servirá para celebrar 15 años de ‘Equipo de Investigación’, sino también para repasar su trayectoria, su compromiso con el periodismo de investigación y el lado más humano de su vida privada.