Así fue el debut televisivo de Jordi González: a finales de los ochenta y en TVE

Jordi González acaba de anunciar que se retira de la televisión después de 36 años de carrera. Una decisión que llega tras haber superado un delicado bache en su salud debido a una peligrosa bacteria que contrajo durante uno de sus viajes. Tanto es así, que incluso estuvo a punto de morir debido a una neumonía bilateral y una grave insuficiencia renal que le mantuvo en coma durante tres semanas.

«Me ingresaron y ya no recuerdo nada más hasta muchas semanas después. Yo me encontré mal un jueves y me levanté un sábado después de dos meses», se sinceraba al respecto.

Jordi González en TVE. (Foto: Gtres)

Así fue el debut televisivo del presentador en TVE

El presentador hizo su debut televisivo a finales de los ochenta y principios de los noventa, concretamente en el ámbito catalán de TVE, donde presentó los programas 3×4 y La Palmera. Sin embargo, los comienzos de González no fueron un camino de rosas ni muchos menos, y es que él mismo ha contado en alguna ocasión que sintió directamente el rechazo. Y es cuando un jefe de TVE le llamó a su despacho para ofrecerle un proyecto, terminaba echándose atrás y rechazándole por su aspecto.

«Cuando me vio en persona se sintió muy incómodo y una reunión, que tenía que durar una hora se redujo a menos de un cuarto de hora, porque cuando vio las cicatrices de mi cara me dijo que yo nunca podría dedicarme a la televisión», explicaba en una entrevista para 20 Minutos. En aquel momento, el presentador tenía unos 30 años, y el cambio físico que ha experimentado resulta más que evidente.

Jordi González junto a Ylenia Padilla y Rocío Flores durante el debate de ‘GH Vip’. (Foto: Gtres)

Jordi González se jubila tras 36 años de carrera

Tras haber vuelto el pasado septiembre a TV3 por la puerta grande, el conductor ha sorprendido a todos al anunciar su jubilación. Durante una entrevista concedida a Diari Ara, González se sinceraba como nunca sobre su papel en la pequeña pantalla. Y es que uno de los principales motivos tras esta decisión, sería que «no tiene dinero, ni tiene hijos», lo que le permitiría contar con una buena solvencia económica durante el resto de su vida.

Una gran fortuna que Jordi ha amasado a lo largo de más de dos décadas de profesión, al frente de programas como La casa de tu vida, TNT, Gran Hermano, Las joyas de la corona, Supervivientes o Lazos de sangre; entre muchos otros. En su mejor momento, González llegaba a embolsarse hasta 20 millones de pesetas en 1999 con La noche por delante. «Paolo Vasile nos decía que éramos la aristocracia de la televisión», declaraba.

Jordi González en Telecinco. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el presentador tendría bastante claro que Col·lapse será el programa con el que despida su carrera: «Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa», ha señalado al respecto.

Además, parece que Jordi tendría bastante claro cuáles serán sus planes una vez se jubile. «Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido», asegura, aunque también tendría intención de seguir formándose. «Aprender inglés y aprender a cocinar. Son las cosas que me propuse cuando tenía 40 años y que todavía no he podido hacer», detalla.