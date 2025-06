Jordi González ha vuelto a pisar Telecinco casi cuatro años después de su última aparición en la cadena que fue su casa durante más de dos décadas. Lo ha hecho como invitado en TardeAr, el programa vespertino presentado por Frank Blanco, en un regreso cargado de emoción, confesiones personales y sentido del humor, a pesar del infierno que ha vivido en los últimos meses. La visita de Jordi a Telecinco no es una más. Marca su primera intervención en una cadena nacional desde que, a finales de 2023, una grave infección bacteriana lo llevara al coma durante tres semanas, con una neumonía bilateral y una crisis renal que, según relató él mismo, «es la misma que mató al Papa, solo que el Papa tenía más ganas de ver a Dios que yo». Su tono irónico no oculta la gravedad de lo vivido: «El índice de supervivencia es del 27%. He estado más allá que aquí y os aseguro que no hay luces blancas, ni ves a tu abuelo ni nada. No te enteras absolutamente de nada».

En su intervención en Tardear, Jordi explicó que contrajo la infección en Medellín (Colombia) y que fue ingresado en estado crítico el Día de Reyes. Permaneció seis semanas en la UCI y tres en coma, sin que muchos de sus allegados supieran lo que estaba ocurriendo. «No soporto dar pena», confesó, explicando así por qué mantuvo el silencio incluso ante su entorno más cercano.

Jordi González en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

Su testimonio fue tan crudo como revelador. Contó cómo, al despertar del coma, tuvo que reaprender tareas tan básicas como hablar, caminar o comer. «Me operaron del pulmón izquierdo y me quitaron una especie de piedra pómez, secuela de haber fumado. Llevaba 20 años sin fumar, pero ahí estaba», relató. Tras ser estabilizado en Colombia, fue trasladado en un avión medicalizado a España, donde ingresó en el Hospital Anderson de Madrid -el mismo en el que estuvieron Camilo Sesto y Rocío Jurado-. Allí le retiraron la traqueotomía. «Estuve 60 días sin hablar, tenía miedo de no recuperar la voz, pero dije hola y me emocioné al escucharme».

Su regreso a Telecinco fue especialmente significativo. «Hace tres años y medio que no piso esta cadena. Yo pasé casi 25 años de mi vida aquí. Me he encontrado con productores, maquillaje, peluquería… Ha sido muy especial. Aquí hay un plus de entusiasmo que no he encontrado en otros sitios», aseguró al comienzo de la entrevista. Frank Blanco le agradeció que eligiera Telecinco como el lugar de su reaparición mediática y recalcó que lo hacía sin cobrar. Jordi lo confirmó tajante: «Nunca he cobrado una entrevista. Lo hago por cariño, por afecto y porque lo hacéis muy bien».

Jordi González en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

González también reflexionó sobre su cambio de perspectiva vital tras haber estado tan cerca de la muerte. «Antes no me daba miedo morir, ahora sí. No quiero darle ese disgusto a mi gente. He reordenado mis prioridades. Antes sabía lo que tenía que hacer, pero no lo aplicaba. Ahora sí». Respecto a su futuro profesional, Jordi adelantó que regresará en septiembre a la televisión, esta vez con un nuevo formato en TV3. Aunque no dio demasiados detalles, dejó caer que se trata de un espacio de actualidad, entrevistas y debates «tipo La noria» y que además de presentarlo, también lo dirigirá. Esto supone su salida definitiva de RTVE, tras una etapa breve pero irregular al frente de D Corazón.