Jordi González cuenta cómo estuvo al borde de la muerte: "Era irreversible"

El reconocido presentador Jordi González ha compartido el difícil episodio de salud que ha atravesado en los últimos meses, revelando que estuvo al borde de la muerte. Durante un viaje a Colombia en enero de 2025, contrajo una infección bacteriana que derivó en una bronconeumonía bilateral severa y una crisis renal, complicaciones que lo llevaron a permanecer tres semanas en coma y dos meses en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

González ha detallado que su estado fue tan crítico que los médicos llegaron a desahuciarlo, considerándolo un caso irreversible. Durante su estancia en la UCI, se le realizó una traqueotomía, perdió temporalmente la voz y tuvo que aprender a caminar nuevamente. A pesar de la gravedad de su situación, logró superar estas adversidades y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Jordi González en TVE. (Foto: Gtres)

En una entrevista concedida a la revista Semana, González ha expresado que esta experiencia le ha hecho replantearse su vida, afirmando que ahora quiere vivir de otra manera y ser «más Jordi que González». Aunque aún no ha regresado a su trabajo en Televisión Española, donde co-presenta el programa D Corazón junto a Anne Igartiburu, sí ha manifestado su deseo de volver a trabajar una vez que los médicos lo autoricen. «Sabía que había estado muy grave, pero nunca me pude imaginar el infierno que Jordi González ha pasado. Es una entrevista reposada en la que él ya está más recuperado. Una conversación de más de una hora, viviendo in situ las secuelas físicas que le han quedado», ha desvelado Jorge Borrajo, director de la citada publicación, como avance a la entrevista íntegra de Jordi, que verá la luz en las próximas horas en los quioscos.

«Yo os prometo que al salir de su casa me alegré de haberle podido entrevistar, porque tal vez lo normal es que esa entrevista nunca se hubiera podido hacer. Ha tenido que aprender a hablar y todavía tiene secuelas importantes. Tuvo lo mismo que mató al Papa Francisco, pero además en su caso se agravó. Cuando decimos que ha estado a punto de morir, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice él en la entrevista. Los médicos le desahuciaron, le dieron por perdido, no saben ni siquiera cómo ha salido adelante», ha añadido.

El entorno del presentador ha indicado que, aunque su recuperación está siendo lenta, González muestra una gran determinación por retomar su vida profesional. Su testimonio ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y compañeros del medio televisivo.