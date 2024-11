Gloria Serra sobre la teoría negacionista de Miguel Bosé: "No entiendo qué le ha pasado"

Entre los ganadores de la 51ª edición de los Premios Antena de Oro se encuentra la plantilla de Equipo de Investigación, un programa de televisión que analiza y detalla casos de actualidad a través de profundos reportajes. Gloria Serra, como presentadora y narradora del espacio televisivo, fue la encargada de recoger el galardón, el pasado 16 de noviembre, en el Gran Casino de Aranjuez. A su llegada, interactuó con los medios encargados de cubrir el evento y, más allá de mostrarse orgullosa de formar parte del formato que ha conseguido consolidarse como todo un referente en el periodismo de investigación, también se pronunció sobre algunas de las críticas que habían recibido recientemente. Como las de Miguel Bosé, quien, según lo publicado, no está muy contento con el episodio que se emitió acerca de su faceta negacionista.

«Nosotros ya sabemos que cuando hacemos reportajes se pisan callos. Pero antes de emitir miramos muy bien lo que vamos a decir. Y lo revisa el departamento jurídico de la casa para no meternos en terrenos pantanosos. Y guste o no guste, es irreprochable. Y a la vista está, porque a lo largo de estos años no tenemos ninguna condena por mentir», comenzaba a decir la periodista.

En la entrega en la que se analizaba el cambio de actitud de Miguel Bosé, el programa se preguntaba el motivo por el que el cantante se negaba al cambio climático y se declaraba antivacunas después de haberse considerado siempre un abanderado de muchas causas científicas. Un asunto del que Serra tampoco ha tenido reparo a pronunciarse de nuevo, durante los premios mencionados.

«Me impactó la historia, porque es verdad que Miguel forma parte de nuestro patrimonio cultural […] Me ha impactado mucho pensar lo que ha pasado con esa persona que luchaba por la ciencia y por conseguir una vacuna para el virus del SIDA», comentaba. Por otro lado, señalaba que le entristecía porque era consciente de que en el origen de todo «había mucho dolor»: «Lo veo con una enorme compasión porque yo creo que es una persona muy herida. Y eso me duele», sentenciaba.

Su teoría tras la DANA

Las palabras de Gloria Serra llegan tan solo unas semanas después de que Miguel Bosé se posicionara de nuevo en el centro del huracán mediático tras asegurar que el fenómeno meteorológico que ha sacudido Valencia, y ha causado más de 200 fallecidos, es fruto de los chemtrails.

CHEMTRAILS O HAARP QUE SE LES HAN IDO DE LAS MANOS, NO ESTÁN CAUSANDO MÁS QUE DOLOR, SUFRIMIENTO Y POBREZA. LAS ESTACIONES NATURALES HAN SIDO BORRADAS Y EL CURSO DE LA NATURALEZA, ALTERADO. — Miguel Bosé (@boseofficial) October 31, 2024

Según esta creencia, las largas estelas blancas que a menudo se ven detrás de los aviones no son simplemente el resultado de la condensación de agua, sino que contienen agentes químicos o biológicos liberados para diversos propósitos, como el control del clima, la manipulación de la población o la experimentación encubierta.