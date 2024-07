Nuevo varapalo para Miguel Bosé: su ex lo lleva de nuevo a los tribunales

Ha pasado más de un año desde que Miguel Bosé ganara la demanda que persistía en su contra, presentada por su ex pareja, Nacho Palau; por la que el escultor pedía que ambos fueran reconocidos como padres de Tadeo, Telmo, Diego e Ivo, los cuatro niños que tuvieron a lo largo de sus más de 26 años de relación. Sin embargo, la historia continúa. Aunque Nacho Palau ha tenido que hacer frente, muy a su pesar, a esta decisión del juez, lo cierto es que no estaría dispuesto a aceptar que los menores crezcan separados y sin posibilidad alguna de pasar tiempo juntos. Lo que le ha llevado a presentar una nueva demanda contra el intérprete de Amante Bandido.

Según ha desvelado en la tarde de este martes Luis Pliego, director de la revista Lecturas y colaborador de TardeAR, en Telecinco, el valenciano quiere pasar las vacaciones «con los cuatro niños», como indica la sentencia, pero el cantante no deja que los menores que tiene a su cargo vengan a España. «No me deja ejercer de padre», dice Nacho a la citada publicación, indignado con el hecho de que Bosé «haga lo que quiera con los hijos de ambos» pese a que el juez diga que no son hermanos. «Esta entrevista que da es muy dura y habla de Bosé con cierto resentimiento. No es que lo vaya a llevar a los tribunales es que ya lo ha demandado», ha dicho Luis Pliego en el programa a los mandos de Ana Rosa Quintana.

Miguel Bosé, en un evento en Vitoria. (Foto: Gtres)

«Esta entrevista es después de presentarla por incumplimiento de medidas, es decir, aquel juicio que tuvieron con sus 4 hijos dictaminó dos eran de Miguel y dos Nacho pero que todos tenían una relación como de hermanos que tenían que fomentar y cuidar ambos padres. Lo que pasa es que el juez dictamina que Nacho un año y otro Miguel es quien dice cómo tienen que repartirse las vacaciones, como cualquier matrimonio divorciado, y Miguel está incumpliendo. Es quien ordena y manda. Le ha dicho ‘si quieres venirte conmigo a Mallorca estás invitado’ pero nunca le deja a sus hijos a Nacho para que se los lleve a Valencia», ha añadido el comunicador.

Unas palabras que dejarían entrever que la relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau es nula a pesar del acercamiento que ambos mostraron tener el pasado verano cuando se dejaron ver con sus cuatro hijos en Mallorca; o durante el tiempo que la salud de Nacho Palau se tornó muy delicada tras se diagnosticado de cáncer. «No tienen una relación fluida ni cordial y además lo que quieren es que vayan todos juntos al mismo hotel de Mallorca pagado por Miguel pero es que Nacho no quiere lujos. Quiere llevarse a los cuatro a su casa del pueblo a que estén juntos», ha dicho Luis en este sentido.

Nacho Palau y Miguel Bosé, en Madrid. (Foto: Gtres)

El otro problema judicial al que se enfrenta Miguel Bosé

Sea como fuere, lo cierto es que el anterior no es el único problema con la justicia al que se enfrentaría ahora Miguel Bosé. Y es que la noticia de la demanda por parte de Nacho Palau al cantante se ha conocido apenas unas horas después de que Bosé haya sido denunciado por organizar un acto abiertamente «anticientífico» y «negacionista» este fin de semana en Mallorca. La denuncia, según ha trascendido, ha sido interpuesta por la asociación Círculo Escéptico ante la Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares y pretende prohibir la celebración del acto o que, de lo contrario, se mande a un inspector para que compruebe ‘in situ’ si se cometen delitos contra la salud pública.