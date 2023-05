El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó Ignacio Palau, en el que pedía que tanto él como Miguel Bosé fueran reconocidos como padres de los cuatros hijos que tuvieron durante el tiempo que duró su relación. De los cuatro niños, dos son hijos biológicos del cantante, mientras que los otros dos son hijos del valenciano. A pesar de la petición de Nacho Palau, el Alto Tribunal ha determinado que los lazos afectivos no son suficientes para que se reconozca la paternidad de los dos sobre los cuatro menores y ha especificado que, para ello, deberían haber adoptado.

Tal como ha trascendido, la Sala de lo Civil ha determinado que, «con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre». Según esto, si Miguel Bosé y Nacho Palau hubieran querido en su momento garantizar la filiación entre los cuatro menores, deberían haber recurrido a otros cauces. De hecho, «el ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable», recalcan en el comunicado que ha publicado el Alto Tribunal.

En el año 2020, Nacho Palau reclamó ante la Justicia que los cuatro menores fueran considerados hermanos, a pesar de que biológicamente no lo fueran, argumentando que se habían criado como tal. No obstante, cuando la pareja se separó, los dos hijos de Miguel Bosé permanecieron con el cantante en México, mientras que los de Palau se marcharon a Valencia con su padre. Según recalcaba el valenciano, esta situación no era positiva para los menores, es más, les provocaba daños y sufrimiento.

Los pequeños, Diego y Tadeo llevan ADN del cantante e Ivo y Telmo el de Palau. Se criaron juntos durante ocho años, aunque ahora viven separados. Sin embargo, ha trascendido que sí pasan algunas temporadas juntos. El escultor reclamaba que los cuatro, por haber crecido juntos y en el mismo núcleo familiar desde que nacieron, fuesen considerados «como hermanos». Pese a esa petición, el intérprete de Amante bandido quería que los niños no fuesen hermanos legalmente, ya que eso se traduciría en que los dos progenitores serían padres de los cuatro hijos.

El revés de salud de Nacho Palau

Tras su salida de Supervivientes, en 2022, Nacho Palau fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Tras meses de lucha, el escultor pudo decir que había superado la enfermedad. Sin ir más lejos, el pasado 22 de marzo anunció en su perfil de Instagram que se había curado.

«¡Qué sé que estoy curado! Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando», escribió en un post.