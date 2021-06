Dormir mejor y perder peso es posible con un alimento que cuesta 0,15 euros

Las cenas de esta operación bikini ya tienen un super alimento esperando convertirse en nuestro mejor aliado para dormir mejor y adelgazar fácilmente. Lo mejor de esta delicia es que viene en la cantidad justa, es natural y cuesta solo 0,15 euros. Un chollazo para cuidar nuestra salud en tiempos de crisis que según los especialistas puede ofrecernos todas sus propiedades con un consumo responsable. El huevo es el alimento low cost de moda que nos ayuda a dormir mejor y perder peso.

El alimento que cuesta 0,15 euros te ayuda a dormir mejor y perder peso

Los especialistas recomiendan reducir la dosis de alimentos ingeridos a partir de las 6 de la tarde. No debemos realizar comidas abundantes pasada esa hora si queremos mantenernos en forma. Con el ritmo de vida actual es casi imposible no cenar, necesitamos comer después de un día de trabajo que puede acabar a las 8 de la tarde si trabajamos a jornada partida.

Una cantidad moderada de proteína antes de acostarnos ayudará a nuestro metabolismo a descansar mejor y además nos servirá para perder peso. Es un alimento que puede acompañar una sencilla ensalada de lechuga, comerse con un poco de pan integral cocinado al microondas sin grasa, un huevo siempre estará bueno, pase lo que pase.

Lo mejor de esta cena saludable es que nos costará mucho menos de lo que podríamos llegar a imaginar, solo 15 céntimos. Es posiblemente el básico de toda cocina más barato que existe que se acabará convirtiendo en nuestra tabla de salvación. Podemos alternar las cenas con huevo con otras proteínas. Este elemento puede ser más beneficios que solo las verduras o la fruta que solemos comer cuando estamos a dieta.

La cantidad que posee el huevo, unos 6 gramos de proteínas es lo que nos interesa para conseguir los efectos beneficiosos de este elemento. Podemos incluir un poco de pechuga de pollo o pavo o un pescado sin demasiadas grasas. El resultado será muy similar, pero nos costará un poco más.

Economía y salud con la cantidad justa de proteínas y unas propiedades que destacan. El huevo es ese alimento que puede que no tengamos en cuenta o no le demos el valor que se merece, pero es una auténtica fuente de buenas sensaciones que no podemos dejar escapar. Rico en vitaminas y minerales, podemos eliminarle la grasa usando solo la clara para hacer una tortilla de lo más nutritiva.