La trágica vida de Pedro Pascal: la pérdida de su madre, bullying y un exilio

Está triunfando en el mundo de la interpretación, pero ha tenido que sufrir mucho antes de convertirse en una estrella internacional. Perdió a su madre cuando era muy joven, algo que marcó el resto de su vida. También ha sufrido bullyng. En alguna ocasión ha hablado de estos dos hechos traumáticos para ayudar a las personas que estén viviendo una situación similar. En la actualidad tiene 47 años y asegura que ha sabido aprender de todas sus desgracias. Tiene un discurso muy positivo que se ha convertido en un referente para muchos. Se trata de Pedro Pascal, uno de los hombres del momento.

Algunos de los proyectos más importantes del actor son sus colaboraciones en ‘The Mandalorian y ‘The Last of Us’, no hay nadie que no le conozca. En alguna ocasión ha reconocido que llegó a pensar que no lo conseguiría, pero el tiempo ha demostrado que todo esfuerzo tiene su recompensa. Pedro Pascal y su familia huyeron a Dinamarca. Sus padres eran socialistas y tuvieron que exiliarse de la dictadura de Pinochet. Pasados unos años se asentaron en Texas, pero las complicaciones no terminaron. Pedro ha sufrido mucho y se ha dado cuenta de que lo único que le ha hecho salir adelante es sus ganas de ser feliz.

La madre de Pedro Pascal se suicidó

La vida del chileno en Texas no fue nada fácil. En el colegio se burlaban de él y la situación familiar se complicó después del suicidio de su madre. Se llamaba Verónica y sucedió en el año 2000. Ha sido uno de los momentos que más le han marcado, tanto que decidió usar el apellido materno como su primer apellido. Dejó Balmaceda, el de su padre, en segundo lugar. Esto no quiere decir que la relación con él fuera mala, simplemente quiso tener un gesto de amor hacia su madre.

“Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron muy duro para nosotros mantener su recuerdo como la persona que era. Es que duele tanto. A veces me siento angustiado y trato de enfrentarlo de la mejor manera posible, porque sé que a mi madre no le gustaría que yo lo hiciera de otra manera. Fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. Como no rezo, no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca, pero vivo para ella aunque se haya ido. Eso me hace sentido”, declaró en la revista Paula.

Los problemas de su padre con la justicia

El suicidio de Verónica no fue el único golpe. Su padre tuvo problemas con la justicia porque trabajaba en una clínica de reproducción asistida y le acusaron de estar robando óvulos. José Balmaceda se convirtió en un personaje muy polémico. Corría el año 1995. La clínica cerró y fue acusado de haber estafado y defraudado. También se comentó que en su negocio habían muerto demasiados bebés. La reputación de José quedó completamente dañada y esto repercutió negativamente en la vida de Pedro.

La relación de Pedro con su hermana

Pedro Pascal se quedó en Estados Unidos con su hermana y sus padres regresaron a Chile después del escándalo de la clínica de reproducción asistida. El actor estudió en Nueva York en la Tisch School of the Arts. Durante todo este tiempo le acompañó su hermana Javiera, quien se convirtió en la única persona en la que podía confiar. “Mi hermana mayor es el mundo para mí”, ha llegado a decir en alguna de sus entrevistas. También dice otra cosa: que su padre es inocente.