Todo sobre Ignacio Batallán, el marido de Melody: su edad, cómo se conocieron y de dónde es

Con el reciente nombramiento de Melody como representante de España para la gala de Eurovisión de este próximo mes de mayo de 2025 ha supuesto que la cantante haya tenido que trabajar mucho estas últimas semanas. Y durante ese tiempo ha estado arropada por una persona en especial, su pareja Ignacio Batallán.

Tras ganar el Benidorm Fest, Melody además ha querido agradecer su apoyo, así como el del resto de su familia. «A mi familia, que está conmigo siempre y me apoya un montón, en mi niño que yo amo. También he pensado en las personas que por desgracia no han podido ver mi actuación porque este año se fueron a principios de año, pero que están en mi corazón. De eso me he acordado y me he llenado de energía para salir a este escenario tan impresionante y darlo todo. Va por ellos», señalaba con lágrimas en los ojos tras proclamarse ganadora.

¿Quién es Ignacio Batallán?

Ignacio Batallán es un hombre de origen argentino, de 40 años, y que, además de ser la pareja de Melody, es su entrenador personal. Ambos se conocieron haciendo deporte hace unos años. Desde entonces, han decidido mantener su relación fuera del foco mediático y lo cierto es que muestran muy pocas fotos en sus redes sociales. Ni siquiera cuando Melody anunció que estaba embarazada de su hijo en común, Cairo, o cuando éste nació en febrero de 2024, mostraron fotografías de ambos.

Cuántos hijos tienen Melody e Ignacio

Melody e Ignacio tomaron la decisión de tener un bebé, y en febrero de 2024 llegó al mundo Cairo. Fue la propia cantante quien comunicó a sus seguidores por Instagram el nacimiento del pequeño. «Este amor que siento por ti por segundos se va haciendo más y más grande», escribió en un post junto a un vídeo de ella en el hospital con el recién nacido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melody (@soyyomelody)

Cómo conoció a Melody

Tal y como se ha mencionado, la pareja se conoció mientras hacían deporte, ya que Ignacio es el entrenador personal de Melody, ya que Batallán tiene su propio centro de entrenamiento y un club de voleibol. Además, el argentino compagina esta faceta profesional con otra bastante diferente, la de modelo.

De dónde es Ignacio Batallán

Ignacio Batallán es originario de Argentina, y comenzó su relación con la cantante española en el año 2021, cuando comenzó a entrenarla. Y ha sido con el nacimiento de su hijo que han confirmado del todo su relación, aunque no se dejen ver juntos.