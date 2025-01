Todo sobre Andrea Duro: su edad, pareja, series y todo sobre su vida

Andrea Duro es una artista que ha sabido reinventarse a lo largo de los años. Desde su debut en televisión hasta su consolidación en el cine, su trayectoria refleja dedicación, talento y una pasión inquebrantable por la actuación. Su vida personal no ha empañado su compromiso con su profesión, pero sí se ha convertido en un tema interesante para el gran público.

Conocida por su emblemático papel como Yoli en la serie juvenil Física o Química, se ha convertido en una de las actrices más queridas del momento. También es un icono para la crónica social, aunque se ha cuidado mucho para proteger ciertos aspectos de su vida privada.

¿Cuántos años tiene Andrea Duro?

Andrea Duro nació el 14 de octubre de 1991 en Fuenlabrada, una ciudad de la Comunidad de Madrid. Actualmente tiene 33 años. Desde joven demostró un gran interés por el mundo de la interpretación, lo que la llevó a estudiar en la prestigiosa escuela de Juan Carlos Corazza, conocida por formar a algunos de los mejores actores del país.

El debut televisivo de Andrea tuvo lugar cuando la intérprete solo tanía 15 años y participó en la serie Cuestión de sexo, emitida por Cuatro. Sin embargo, su carrera dio un giro significativo en 2008 cuando fue seleccionada para interpretar a Yolanda en Física o Química, una serie de Antena 3 que relataba las vivencias de un grupo de adolescentes en el instituto Zurbarán. Este papel no solo le otorgó reconocimiento, también la consolidó como una de las actrices juveniles más prometedoras de su generación.

En una de sus últimas entrevistas ha explicado que se incorporó tarde al elenco de Física o Química, pues los directores eligieron primero a otra actriz. Esta artista no terminó de encajar en el proyecto, abandonó y fue ahí cuando contactaron con Andrea.

¿Cuánto mide Andrea Duro?

Andrea Duro mide 1.67. Los especialistas consideran que es una de las actrices más atractivas de su generación y lo cierto es que tiene una belleza muy natural. Ha trabajado en películas y series muy conocidas, pero también ha firmado contratos con marcas importantes que le han permitido consolidarse como influencer. A continuación repasamos sus largometrajes más destacados:

-Tres metros sobre el cielo, dirigida por Fernando González Molina.

-Promoción fantasma , una comedia de Javier Ruiz Caldera.

-Por un puñado de besos, bajo la dirección de David Menkes.

-Xtremo, una producción de Netflix.

-Con quién viajas, proyecto que se presentó en el Festival de Cine de Málaga.

En el mundo de las series, su colaboración con Antena 3 ha sido constante. Además de su trabajo en Física o Química, ha participado en producciones como El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre. Más recientemente, protagonizó la miniserie Física o Química: El reencuentro, donde retomó el papel de Yoli en una historia que reunió a los personajes más icónicos de la serie original.

¿Quién es el novio de Andrea Duro?

En los últimos años la vida amorosa de Andrea Duro ha generado gran interés. Tras finalizar su relación con el deportista Ale Galán sorprendió a sus seguidores en redes sociales al presentar a su nueva pareja, un compañero de reparto en una serie que estaba rodando en Canarias. La revelación, realizada a través de un post en Instagram, obtuvo más de 38.000 ‘me gusta’ y numerosos comentarios, tanto de apoyo como de curiosidad por parte de sus fans.

Entre los mensajes destacados estuvieron los de figuras como Marta López-Álamo y Paula Echevarría, quienes mostraron su alegría por la noticia. Sin embargo, también hubo reacciones menos positivas, como la de una usuaria que cuestionó la rapidez con la que Andrea había iniciado una nueva relación. La actriz no dudó en responder con determinación, demostrando su carácter directo y su compromiso con vivir su vida sin dar explicaciones innecesarias.

¿Qué pasó entre Andrea Duro y Ale Galán?

La relación de Andrea Duro con Ale Galán, que duró más de dos años y medio, estuvo marcada por la intensidad. Parecían la pareja perfecta, pero detrás de esta postura había mucho que contar. Durante ese tiempo, ambos compartieron momentos significativos que documentaron en redes sociales. Sin embargo, en los últimos meses de su relación, comenzaron a surgir indicios de problemas que eventualmente llevaron a su separación.

En una entrevista para el pódcast Estirando el chicle, Andrea reveló que uno de los desafíos principales fue la falta de comunicación en ciertos momentos clave. «Nos encanta la comunicación, pero cuando de repente hemos hablado menos, nos damos cuenta y lo intentamos solucionar», confesó la actriz. Además explicó que las agendas apretadas y el desgaste natural de la relación también jugaron un papel importante.

Tras la ruptura, Andrea decidió cortar lazos con Galán en redes sociales, un gesto que confirmó que la relación no había terminado de manera amistosa. Pese a todo, la actriz ha optado por el silencio y no ha querido dar declaraciones para no incomodar a su ex.