Telecinco contra las cuerdas: la astronómica cifra que tiene que pagar a esta famosa

Kiko Hernández y Telecinco tendrá que pagar una astronómica cifra a Julia Janeiro, la famosa que los ha puesto contra las cuerdas. La intromisión al honor de esta joven es el término legal que han incumplido, con lo cual, deberán indemnizarla de acuerdo con lo que ha dictaminado un juez. La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario habrá ganado un juicio en el que estaba en juego el honor de una casi adolescente. Sálvame incumplió unas normas básicas que deberá pagar a la perjudicada con sus comentarios.

La astronómica cifra que tiene que pagar a esta famosa Telecinco y Kiko Hernández

El programa Sálvame realizó un especial cuando Julia Janeiro cumplió 18 años. Esta joven en ningún momento había realizado ninguna declaración o había compartido su vida privada. Como cualquier adolescente tenía redes sociales que usaba en todo momento para compartir momentos con los suyos y sus seguidores.

El hecho de que directamente empezarán a destapar su vida privada en un programa de televisión atenta contra el honor de esta persona. No es un personaje público y en ese momento era una adolescente que solo quería vivir como tal. Empezó una campaña de persecución para saber más de Julia que ha acabado con una sentencia que puede ser histórica.

La noticia la ha dado El confidencial, según la cual Telecinco que fue la cadena que permitió este trato, deberá pagar a Janeiro un total de 220 mil euros por “intromisión ilegítima en el honor de la joven”. A esta cifra se le sumarán 30.000 euros que saldrán directamente del bolsillo de Kiko Hernández.

El colaborador de Sálvame no dudó en emitir unos duros comentarios contra Janeiro que le han costado caros. La familia de la joven llevó al colaborador a juicio por el trato recibido a esta joven que lo único que ha hecho es ser hija de Jesulín de Ubrique y de María José Campanario. Por lo demás, ha vivido una vida de lo más normal, que no merecía ni una exposición pública como la que ha tenido.

El abogado de Julia Janeiro explica que: “Hay dos puntos fundamentales en este caso. Por un lado, la sentencia concluye que ‘ser personaje público no se hereda’. Que tus padres sean famosos no te hace ti figura pública, sobre todo cuando siempre has rechazado dar entrevistas y hablar con medios, como ha sido el caso de Julia… El hecho de que Julia publicara en Instagram muchas fotos personales no es excusa para que un medio o una tele las coja sin permiso expreso para destripar su vida”. Zanjando la polémica.