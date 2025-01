La sorprendente respuesta de los canarios cuando les preguntan si se sienten españoles

La respuesta sobre los canarios cuando les preguntan si se sienten españoles se ha convertido en viral. Los habitantes de estas islas son unos privilegiados al estar en un lugar que puede darles durante todo el año un clima en el que apetece estar en la playa. Es un refugio para el resto de los españoles y del mundo, podemos descubrir de ellos un rincón de esos que impresionan y que seguramente nos ayudará a ver un poco más allá de determinados cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

La distancia puede hacer que el amor se enfríe o se haga más fuerte, el hecho de que estén fuera del territorio de la península ibérica les marca carácter y también puede ser un poco dificultoso. Sin duda alguna, tenemos un territorio de esos que puede darnos algunos elementos que quizás no habíamos tenido en cuenta. Las redes sociales se hacen eco de la sorprendente respuesta de los canarios cuando les preguntan si se sienten realmente españoles. Algo que quizás nos haga entender un poco más su situación en esas maravillosas islas que son territorio español.

Les preguntan si se sienten españoles a los que viven en las Canarias

Antes que nada, debemos conocer un poco mejor la historia de unas islas que son un auténtico orgullo para el país entero. Un pequeño paraíso en la Tierra que se ha convertido en un lugar de vacaciones o para vivir de muchos españoles que llegan atraídos por el buen tiempo.

La situación de estas islas más cerca de África que de Europa, a medio camino en el mar de camino a Américo, las hace ser punto de encuentro de numerosas culturas. Además de ese clima que ha marcado el carácter de sus habitantes se ha convertido en una zona que todo el mundo quiere conocer un poco más.

Desde el blog del Gobierno de Canarias nos dan algunas pinceladas del origen de los habitantes de esta isla que según los principales estudios: «Para conocer la Prehistoria es necesario recurrir a la arqueología. En este caso existen datos recientes que confirman que el poblamiento de Canarias data, al menos, del siglo X a. Cristo [Lanzarote (Teguise)]. Mientras en en el resto del Planeta se adentraban en la Historia, en Canarias su población vivían en la prehistoria. Habría que diferenciar a los aborígenes canarios de los distintas oleadas de navegantes y comerciantes que pasaban por las Islas. Hay cierta claridad en la probabilidad que la población procediera del norte de África, los estudios antropométricos, la lengua Amaziq, y los gráficos encontrados, además de diversas palabras muy similares a usadas en las Islas (topónimos), así lo hace pensar. Los primeros navegantes que pasaron por las Islas lo hicieron desde el Mediterráneo (primero los fenicios-púnicos y más tarde los romanos)».

Esta es la respuesta viral de estos canarios

Una de las dudas de los españoles o de algunos de ellos, según hemos podido ver en esta publicación viral, es saber si los canarios se sienten parte de este país. Al estar separados por mar, quizás nos dé la impresión de que quizás no forme parte de este sentimiento que todos compartimos.

El hecho de sentirse o no de un país no depende de la situación, lo hemos visto con muchos españoles que han tenido que emigrar y que siguen siendo parte de este país. Al final todos vuelven a una tierra que no importa dónde esté, si esté lejos o cerca, simplemente debemos tener en cuenta que estamos ante un lugar que puede darnos algunas sorpresas inesperadas.

Las respuestas a este TikToker que no duda en preguntar a los canarios si se sienten españoles no deja lugar a dudas: «Mis apellidos son españoles, la cultura de la que vengo es española, todo lo que hago tiene que ver mucho con las personas que tienen que ver con el Estado español, blanco y en botella, leche».

Por lo que, al igual que el resto de los entrevistados en un vídeo que ha corrido como la pólvora, estamos ante un sentimiento que recorre a todas estas personas que viven en unas islas que son parte del territorio español, aunque queden un poco lejos.

Tal como dice este primer entrevistado, todos o la mayoría, tienen un apellido y un nombre español que es el que les representa. Este nombre y apellidos son parte de su identidad y no puede separarse ni un segundo, de un territorio como el español, que, sin duda alguna, se ha convertido en un orgullo para todos.

Pese a ser una comunidad autónoma lejana, no hay duda de que el sentimiento nacional se ha convertido en un motivo de orgullo para todos ellos que reciben con los brazos abiertos a turistas de la península y de todo el mundo.