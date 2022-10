La sorprendente relación de Manuel Turizo y Álex Ubago

Álex Ubago ha hecho suspirar a miles con sus canciones con fondo romántico. Las baladas pop han sido el punto fuerte en su carrera y sus fans no se lo imaginan en otros géneros más cercanos al reggaetón con su voz, pero parece que estos tampoco se le resisten y sus redes sociales son la prueba de ello. Este verano el artista compartía una cover de una canción de Manuel Turizo fuera de su estilo y sorprendía a muchos de sus fans.

La canción que ha unido a Álex Ubago y Manuel Turizo

La canción del verano no fue la misma para todo el mundo, pero parece que Álex Ubago tuvo su favorita. ‘La bachata’ de Manuel Turizo se convirtió en la canción del momento para este artista y no dudaba en compartir su admiración a través de sus redes sociales. Este es un género nuevo para los seguidores de Álex Ubago, pero a muchos sorprendió su versión de este temazo que sonó mucho en verano.

«Ando… con este tema en bucle #LaBachata @manuelturizo #cover #AlexUbago @tiktok_es @tiktok @tiktoklatam» y con este texto, mostraba a sus seguidores un nuevo registro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Ubago (@alexubago)

Las redes no tardaron en reaccionar a esta versión y no le faltaron comentarios de apoyo. Parece que a sus seguidores les encajó mucho la voz de este artista con el registro. Su vídeo en Instagram ya suma más de 10 mil likes y entre algunos de los comentarios más sonados encontramos «No por Dios me desmayo, mi canción y mi cantante favorito» o «@manuelturizo ponte las pilas flaco saca el remix con este pedazo de artista».

Muchos ya se preguntan si será posible ver a este artista y a Manuel Turizo cantando juntos en una nueva canción o incluso si Álex Ubago apostará por este género en alguno de sus próximos temas. Por el momento, tocará esperar, pero lo que está claro es que la versatilidad de Úbago va mucho más allá del pop romántico por el que destaca su carrera.

Una vida dedicada a la música

El primer disco de Álex Ubago salió al mercado en 2001 y en el mismo se podían encontrar baladas lentas y canciones más bailables. Siguió sacando música y con ello, iba aumentando su fama dentro del pop español. Se acabó convirtiendo en uno de los artistas más nombrados de la época y aunque no siempre se ha mantenido en la cima de la popularidad, después de dos décadas aún se dedica a su gran pasión.

Suma muchos fans en España y Latinoamérica, pues sus canciones destacan por ser del género pop en Español. Parece que ahora sus seguidores han visto nuevas posibilidades en la voz de este conocido cantante, quien sabe si finalmente se animará con un nuevo género para su próxima propuesta o si se mantendrá en el estilo que lo llevó a la fama años atrás. Por el momento nos quedaremos disfrutando del tema de Manuel Turizo y de la voz de Álex Ubago en una cover que nos pilló por sorpresa meses atrás.