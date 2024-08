Sonsoles Ónega abandona sus vacaciones de manera inesperada: estos son los motivos

Sonsoles Ónega, una de las periodistas más queridas del momento, ha sorprendido a todos al poner fin a sus vacaciones de manera inesperada. Después de un mes de descanso en el que la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ disfrutó de unos días alejados de las cámaras, ha decidido regresar antes de lo previsto a su puesto en Antena 3. El motivo ha generado gran expectación y no es para menos, ya que la comunicadora vuelve para cubrir un caso que ha sacudido a la opinión pública: el juicio de Daniel Sancho, cuya sentencia está a punto de ser anunciada.

Sonsoles Ónega se ha ganado un lugar privilegiado en la parrilla televisiva con su programa vespertino. La periodista había anunciado en julio que se tomaría un descanso forzoso, algo que ella misma confesó a su audiencia con un toque de humor: «Yo no quiero irme, pero me han obligado mis jefes. Me gustaría quedarme, pero no puedo, me obligan a irme un rato». Esta despedida marcaba el inicio de un mes de desconexión que Sonsoles necesitaba para recargar energías de cara a una nueva y competitiva temporada televisiva.

El proyecto más personal de Sonsoles Ónega

Durante su tiempo fuera de las cámaras, Sonsoles no ha dejado de disfrutar de actividades envidiables, desde relajantes jornadas en la playa y la piscina, hasta comidas familiares que han llenado sus días de calma y felicidad. Estas vacaciones también le permitieron avanzar en un proyecto muy personal que había mantenido en silencio: la escritura de una nueva novela.

En sus redes sociales, Sonsoles dejó ver a sus seguidores que, a pesar de estar de vacaciones, su mente creativa no se detiene. Con una foto rodeada de libros y una breve frase, «Vuelta al cuartel», dejó entrever que su faceta como escritora sigue muy activa. No hay que olvidar que su última novela, ‘Las hijas de la criada’, le valió el prestigioso Premio Planeta y ahora está en proceso de convertirse en una serie para Atresmedia.

El caso de Daniel Sancho viene pisando fuerte

La tranquilidad de sus vacaciones fue interrumpida por la inminente resolución del caso Daniel Sancho, un suceso que ha captado la atención de toda España. Con la sentencia a punto de ser emitida, Sonsoles Ónega sintió la necesidad de estar presente para ofrecer su análisis y cubrir la noticia en primera persona. Su regreso anticipado se llevará a cabo el próximo lunes 26 de agosto, cuando retomará las riendas de ‘Y ahora Sonsoles’, el espacio vespertino que dirige con maestría. La actualidad manda, de hecho Ana Rosa Quintana ha tomado a misma decisión que su compañera.

El regreso de Sonsoles será por todo lo alto, con un toque de espectáculo que no pasará desapercibido. Según se ha podido saber, la presentadora volverá a la pantalla al ritmo de ABBA, recreando la icónica escena de ‘Mamma Mía’ con ‘Dancing Queen’ de fondo. Esta puesta en escena tendrá lugar en el Pantano de San Juan, donde Sonsoles y su equipo de colaboradores se han trasladado para grabar una secuencia llena de energía y buen humor, demostrando que la periodista está en su mejor momento tanto profesional como personal.

La estrategia de Antena 3 para triunfar en audiencias

La competencia en las tardes televisivas será feroz a partir de su regreso. ‘Y ahora Sonsoles’ se adelantará cada día al nuevo programa de Ana Rosa Quintana, ‘TardeAR’. Con este nuevo reto, Sonsoles no solo se enfrentará a la legendaria presentadora, sino que también competirá directamente con el espacio de Jorge Javier Vázquez y las apuestas vespertinas de La 1, como ‘La Promesa’ y ‘El Cazador’.

🟠🟠 @YAhoraSonsoles, líder de las tardes, arranca nueva temporada el próximo lunes 26 de agosto y amplía su horario: comenzará a las 17.00h 👉 Y este viernes 23 de agosto, no te pierdas el final de @PecadoriginalA3 pic.twitter.com/dDIkJ1OHVI — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 20, 2024

sta estrategia de programación por parte de Antena 3 busca posicionar a ‘Y ahora Sonsoles’ como un referente en la franja de la tarde, ofreciendo un magacín con un enfoque fresco, cercano y siempre con la actualidad como eje central. Trata temas de corazón y cuenta con colaboradores tan destacados como Beatriz Cortázar o Paloma García-Pelayo.

Antena 3 ha asegurado que el programa, producido en colaboración con Buendía Estudios, mantendrá su esencia y continuará apostando por un equipo de tertulianos y reporteros que llevarán las noticias más relevantes. Los buenos resultados obtenidos en la temporada anterior, con una media del 12% de share, refuerzan la confianza del canal en el formato y en el estilo único de Sonsoles Ónega.

La decisión de Sonsoles de regresar antes de tiempo también se puede interpretar como una muestra de su compromiso con el periodismo y su responsabilidad hacia los espectadores, quienes confían en su criterio y análisis para comprender mejor los temas de actualidad. Este movimiento subraya su pasión por la profesión y su deseo de seguir siendo una de las voces más influyentes de la televisión. Habrá que esperar un tiempo para ver qué efecto tiene el juego de Antena 3.