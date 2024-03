Una Semana Santa de lo más inusual: los expertos dictan sentencia sobre el tiempo en España

Todo el mundo mira al cielo, se acerca una Semana Santa de lo más inusual, los expertos dictan sentencia sobre el tiempo que tendremos en España. Después de vivir los dos primeros meses de un 2024 con un invierno a medio gas y una primavera que va y viene, las esperadas vacaciones de estos días de marzo preocupan a muchos españoles.

Son días en los que planificamos escapadas, excursiones y necesitamos más que nunca al menos, un poco, de buen tiempo. Algo que quizás no terminaremos de ver durante estos próximos días, los expertos ya tienen un veredicto, una sentencia firme sobre lo que nos vamos a encontrar.

Los expertos dictan sentencia sobre el tiempo en España

A medida que nos acercamos a Semana Santa, vamos teniendo más claro el tiempo que nos encontraremos. Una situación especialmente complicada que puede traernos más de un problema si tenemos pensado recuperar el tiempo perdido de estos días atrás en los que no podíamos salir a la calle.

El mal tiempo ha sido una realidad estos últimos días de un mes de febrero que nos ha devuelto el invierno de lleno y lo ha hecho de tal forma que hemos tenido que adaptarnos a un giro radical de los acontecimientos. Las borrascas que han sido capaces de acabar con el dominio de un anticiclón que estaban dando sus últimos coletazos, han dado paso a un aire frío que parece sacado del mes de enero.

A pesar de tener que pasar este fin de semana en casa, lo que nadie desearía es que marzo terminase, igual que empieza, es decir, con una situación de inestabilidad que tiraría por tierra las esperanzas de todos aquellos que ya tienen sus vacaciones perfectamente planificadas.

Nos acercamos al momento del año en el que el buen tiempo debe empezar a manifestarse, en una Semana Santa que este año llega mucho antes y que puede darnos más de una alegría en estos tiempos que corren. Los primeros pronósticos han empezado a llegar y a medida que nos acercaremos a estas fechas se irán haciendo cada vez más firmes.

Los expertos ya dictan sentencia basándose en esos números que van recibiendo de las series de datos y en unos mapos que cada vez parece que se mueven menos. Esto es lo que nos espera en España en una Semana Santa que puede ser histórica.

El tiempo en España en Semana Santa será este

Hay muchas personas que están pendientes del tiempo que hará en estas fechas, de momento, son previsiones que se aproximan a una fecha que se va acercando. La meteorología es una ciencia que se basa en la estadística, es decir, mide siempre las posibilidades de que algo suceda.

De momento, lo que parece más probable es que siguiendo el modelo del ECMWF y el de la NOAA, hay una serie de anomalías de presión más bien negativas al Oeste de España, con anomalías positivas de presión en África y Mediterráneo Occidental. Existen altas probabilidades de jornadas similares a las que hemos tenido en este invierno nada convencional.

El tiempo será más inestable al Oeste y Norte de la Península Ibérica y más bien estable en ambos archipiélagos, sur y este de la Península. Es decir, tendremos una continuidad de lo que hemos estado viviendo durante estas jornadas pasadas. Dependiendo del lugar elegido en nuestras vacaciones, las posibilidades de sacar o no el paraguas es mayor o menor.

Todavía faltan unas semanas para estos días de vacaciones, tendremos que esperar un poco más para ver esos mapas del tiempo que acabarán siendo los que marquen el destino de nuestro país. Marzo es tradicionalmente un mes de fuertes lluvias, al igual que abril, de hecho, son especialmente necesarias para algunas comunidades.

Cataluña es una de las que más está pendiente de un cielo en el que parece que las lluvias se resisten a llegar. Pero eso no quiere decir que no las reciba cuando lleguen estas esperadas vacaciones que todos están esperando. Semana Santa estará a medio camino entre el marzo y un abril que también quizás nos aporte esas lluvias que hasta la fecha no hemos visto.

De momento, parece que el tiempo se mantendrá como hasta la fecha sin demasiadas novedades. Nos espera un cambio que puede acabar siendo el que quizás no esperaríamos en estos días, pero tenemos delante. Los expertos empiezan a dar sus pronósticos, entre ellos un Jorge Rey que también parece que coincide con lo que dicen estos mapas del tiempo.

Tocará esperar para ver qué es lo que pasa y lo que nos acabamos encontrando en una Semana Santa en la que tenemos que depender de estos mapas del tiempo para organizar nuestros planes definitivos al aire libre, siguiendo las alertas marcadas por la AEMET en caso de encontrarnos mal tiempo.