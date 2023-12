Vídeo viral en el que dos jóvenes han pedido a la Policía local 2.000 euros por el rescate del niño Jesús del belén de Vicent del Raspeig (Alicante), víctima de un secuestro realizado este domingo. Los secuestradores ya se han puesto en contacto con las autoridades a través de las redes sociales a los que les han hecho un llamamiento: si quieren volver a ver esta Navidad la figura del niño Jesús tienen que pagar 2.000 euros.

Fuentes consultadas por OKDIARIO han confirmado que a las labores de búsqueda y rescate del niño Jesús se ha unido la Guardia Civil, que intenta localizar al hijo de Dios y averiguar la autoría del secuestro de San Vicente del Raspeig en Alicante.

En el vídeo, compartido por una cuenta con el nombre de Secuestradores de San Vicente, aparecen dos jóvenes con pasamontañas negros y chaquetas con capuchas para evitar ser identificados. Además, la cara de uno de ellos aparece pixelada. Entre ambos, y sobre una cama en la que están sentados, se encuentra la figura del niño Jesús, víctima del secuestro, con varios billetes de 10 y 20 euros a su alrededor.

«Hola, les hablan los secuestradores de San Vicente», empiezan el vídeo, como se puede ver. «Tenemos aquí al niño Jesús y un rescate por él, queremos 2.000 euros, y se lo pedimos a la Policía Local de San Vicente del Raspeig porque no cuida bien al niño Jesús», han explicado que advierten en caso de que no se les entregue el dinero que piden: «Si no le haremos daño al niño Jesús».

Como se ha indicado con anterioridad, los jóvenes piden 2.000 euros a la Policía Local para el rescate de la figura, a la que hacen responsable del secuestro, ya que aseguran que «no cuida bien al niño Jesús». Y apuntan que si no reciben el dinero «le haremos daño al niño Jesús» antes de devolvérselo a la Virgen María y San José. «Esta noche duerme con nosotros», sostienen.

Al final del vídeo puede verse cómo los dos secuestradores se meten en el jardín para secuestrar al niño Jesús del belén, ubicado entre las calles Pintor Sorolla y Lillo Juan, y le meten en el maletero de un vehículo. Mientras, se escucha una voz que advierte: «Mételo ya en el maletero, que viene un coche»:

Comunicado oficial sobre el niño Jesús

En una nota oficial del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, se ha indicado este domingo que se ha tenido «constancia de la sustracción de la figura del niño Jesús del nacimiento instalado en el jardín situado entre las calles Pintor Sorolla y Lillo Juan, que se produjo en la madrugada del pasado sábado».

Desde lo gobierno local, se ha informado que están haciendo todo lo posible para devolver al niño Jesús al belén donde se encontraba con la Virgen María y San José. «Al respecto, fuerzas y cuerpos de seguridad han iniciado los trámites preceptivos para esclarecer los hechos. Desde el Ayuntamiento se espera la pronta resolución del incidente y se lamenta los daños ocasionados. Se continuará trabajando para garantizar que el desarrollo de las celebraciones de Navidad transcurra con normalidad», han indicado.

Ésta no es la primera vez que tienen lugar este tipo de sucesos. Este año y el anterior se han producido dos secuestros en Benimaclet (Valencia), en el que se ha secuestrado al niño Jesús y le han quitado las orejas a la mula del pesebre.