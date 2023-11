Tamara Falcó estaba muy a gusto en Villa Meona, la formidable mansión que su madre tiene en Puerta de Hierro, una de las mejores zonas de Madrid. Sin embargo, cuando su relación con Íñigo Onieva fue avanzando, se dio cuenta de que debía comprarse su propia casa. Por eso adquirió un ático de lujo situado en la misma urbanización. El autor de esta obra de arte es Joaquín Torres, también conocido como «el arquitecto de los famosos». Ha trabajado con rostros tan conocidos como Penélope Cruz y Javier Bardem, pero con la marquesa de Griñón ha tenido varios problemas.

Tamara Falcó insiste en que lo más importante para ella era tener privacidad, de ahí que el diseño propuesto por Joaquín Torres le resultase incómodo. Fue en ese momento cuando dio unas declaraciones que no le sentaron bien al arquitecto, quien le animó a vender la propiedad. La influencer no quiere protagonizar más conflictos con nadie, así que rectificó y aseguró que la vivienda era perfecta. Eso sí, ha hecho una serie de cambios para adaptarla a sus necesidades y por fin está viviendo allí con su marido.

Así es por dentro la casa de Tamara Falcó

A sus 42 años, la marquesa de Griñón ha iniciado una nueva aventura lejos de Isabel Preysler. Se ha comprado un ático valorado en 1.5 millones de eros, sin contar la reforma y las mejoras que ha introducido la protagonista de esta noticia. La casa de Tamara cuenta con una cocina de lujo, con una piscina privada y con un amplio vestidor. La joya de la corona es la terraza, desde donde puede contemplarse la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo o el Monte de El Pardo. Una maravilla que está al alcance de unos pocos.

La mujer de Íñigo Onieva ha acabado «encantadísima», pero reconoce que le ha costado adaptarse. «Es muy moderna porque todo es acristalado. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea», dijo en un momento determinado. Según contó, se sentía desprotegida porque los paparazzi y los curiosos podían observarla a través de los amplios ventanales, por eso colocó unas plantas de gran tamaño al lado de las cristaleras.

Tamara se decanta por el estilo moderno

Después de la polémica que generaron sus palabras, Tamara Falcó dio un paso adelante para explicar que sus declaraciones se habían sacado de contexto. Dejó claro que estaba muy feliz en su nueva vivienda y dio detalles del estilo que había elegido para decorarla. «Es la primera casa que me he comprado, así que debía ser muy especial. Tiene una mezcla de detalles clásicos y modernos que me encanta», empezó diciendo. Y añadió: «Digan lo que digan, el piso me encanta. Estoy deseando que venga un sacerdote amigo mío a bendecirlo. Este es mi remanso de paz».

El piso solo es de la marquesa de Griñón

Aunque Tamara Falcó ha contado con Íñigo Onieva para tomar las decisiones importantes, la casa únicamente está a su nombre. Es fruto de su trabajo en las redes sociales y de sus colaboraciones con la prensa del corazón, forma parte de su patrimonio personal y prefiere curarse en salud. Por ese motivo está casada en separación de bienes, una decisión que ha generado mucha polémica. Íñigo prefiere mantenerse al margen y no piensa dar declaraciones sobre este aspecto porque considera que es algo muy personal, pero está de acuerdo con la postura de Tamara.