Sale a la luz la reacción de la madre Angus Cloud, el actor de Euphoria, al encontrar el cuerpo sin vida de su hijo

El pasado 31 de julio se publicó una noticia desgarradora: el mítico actor Angus Cloud, famoso por su participación en ‘Euphoria’, perdió la vida de forma repentina. Hace unos días varios medios se atrevieron a dar un paso adelante y quedó clara cuál había sido la causa de la muerte: sufrió una sobredosis. A pesar de que el tema ha sido un misterio durante mucho tiempo, hay demasiados fans que quieren saber la verdad, por eso el secreto ha terminado viendo la luz. Lamentablemente Angus consumió un cóctel de drogas formado por benzodiazepina, fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Angus Cloud se encontraba en un buen momento a nivel profesional, pero su vida privada estaba marcada por un suceso que no lograba superar: el deceso de su padre. Tenía una relación muy especial con él y no lograba asimilar lo sucedido. Por desgracia se refugió en los malos hábitos y una de sus sesiones se le fue de las manos. Solo tenía 25 años, por eso su madre sigue sin palabras. No obstante, ha sacado fuerzas para intentar esclarecer los hechos.

La madre de Angus Cloud rompe su silencio

La fama de Angus cruzó fronteras gracias al papel que interpretó en ‘Euphoria’, por eso circularon todo tipo de teorías cuando se publicó su fallecimiento. Hubo gente que pensó que se había quitado la vida después de lo que le pasó a su padre, pero realmente no fue así. El joven tuvo un accidente y Lisa Cloud, su madre, no tardó demasiado en dejarlo claro. Fue ella la que se encontró el cuerpo sin vida del artista y recientemente ha desvelado cómo fue el dramático momento.

Lisa ha protagonizado una triste entrevista en ‘People’. Lo primero que ha hecho ha sido desvelar el lugar exacto conde Angus murió a causa de una sobredosis: el escritorio de su infancia. “Aquí falleció mi chico”, dice exactamente. Después ha contado cómo fueron los minutos posteriores, minutos marcados por la angustia, la desesperación y el pánico.

Lisa Cloud da todos los detalles

Cómo no podía ser de otra forma, cuando Lisa Cloud encontró el cuerpo de su hijo gritó sin control. Le costó comprender qué estaba pasando y el shock fue tan fuerte que todavía no consigue recordar algunos detalles. Eso sí, la parte que tiene presente la ha compartido con el público porque cree que ha llegado el momento de zanjar todas las dudas.

“Empecé a gritar y a sacudir su cuerpo, le empujé con fuerza y cayó al suelo. Traté de reanimarle, boca a boca y le apliqué presión en el pecho. Llamé al vecino a gritos porque no quería dejarle y llamé al 911. Seguí con esa maniobra hasta que se lo llevaron», detalla. Y añade: «Le echo mucho de menos, era el amor de mi vida».

La reacción del público

Lisa ha develado qué ha recibido por parte de los espectadores tras este triste suceso: respeto y consideración. “La reacción de la gente fue muy conmovedora. ¿Sabes? No es solo un actor que sufrió una sobredosis. Era un espíritu hermoso, y por eso la gente le extraña tanto”.