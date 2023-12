Sale a la luz el dineral que ganó Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Mediaset ha cambiado su línea editorial, pero los responsables del grupo se niegan a renunciar a uno de sus concursos estrella: ‘Supervivientes’, formato que presenta Jorge Javier Vázquez desde 2011. Anabel Pantoja ha participado en dos ocasiones, pero la primera vez que viajó a Honduras no era un rostro tan conocido y su caché era muy distinto.

La influencer se convirtió en un rostro muy deseado por la crónica social gracias a sus colaboraciones con ‘Sálvame’, a pesar de que en los últimos años no ha querido saber nada del programa. Anabel está molesta con su antiguos compañeros porque considera que no trataron bien la muerte de su padre, el hermano de Isabel Pantoja.

La tertuliana se ha sincerado y ha desvelado cuánto dinero ganó durante su última estancia en ‘Supervivientes’. Antes de entrar en detalles debemos hacer hincapié en la gran evolución que ha experimentado. Cuando saltó a la fama era un rostro completamente secundario y dependía de su familia para generar interés en los medios, pero ahora todo ha dado un giro radical. De hecho se ha posicionado como la Pantoja más deseada y llama los medios más importantes.

El sueldazo de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Anabel Pantoja ha explicado el motivo por el que decidió participar en ‘Supervivientes’. Estaba atravesando una etapa complicada, se había separado de su marido Omar Sánchez y necesitaba cambiar. «Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo vente», empieza diciendo.

Después reconoce que el concurso fue duro, aunque les sirvió para ganar dinero y después invertirlo en una casa. «Regresé de otra manera, con mucho dinero. Tengo que decirlo, gané muchísimo, vine la última», explica en el podcast ‘Querido Hater’. Anabel siempre ha presumido de ser una persona humilde y promete que nunca ha tenido gustos caros. Además de la vivienda que compró, hizo una reforma que, según el programa ‘Fiesta’, le costó más de 100.000 euros.

Anabel Pantoja niega a ‘Sálvame’

Anabel Pantoja ha explicado que ‘Sálvame’ le dio la oportunidad de darse a conocer en las redes sociales y llegó un momento en el que ya no necesitaba al programa. Según cuenta, habría seguido si la situación hubiese sido menos tensa, pero todos los días tenía que dar explicaciones sobre su familia y pensó que lo mejor era cambiar de rumbo. «Ahí es cuando salí de ‘Sálvame’ y ya cuando regreso decidí no volver. Tenía otras expectativas y no era otra vez ponerme a sufrir».

El éxito de la influencer

¿Cómo ha conseguido Anabel Pantoja superar a su familia y convertirse en una influencer de éxito? La naturalidad es la llave que ha abierto todas sus puertas. Aunque tampoco podemos olvidar el protagonismo que ganó cuando trabajaba como colaboradora de Jorge Javier Vázquez. Volvió a coincidir con el presentador en la boda de su prima Isa Pantoja y posó con él en la portada de ‘Lecturas’. Un gesto que dio valor a esta exclusiva y que podría haberle costado un disgusto con Isabel Pantoja.