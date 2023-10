Sale a la luz la confesión más dura de Ester Expósito: reconoce que le puede la presión

Tiene 23 años y acumula casi 30 millones de seguidores en Instagram. Se ha convertido en una de las actrices más importantes de España y su fama ha cruzado fronteras gracias a ‘Élite’, la serie que consolidó su trayectoria profesional. Antes de este proyecto había interpretado muchos personajes, pero ninguno con la misma repercusión y todo tiene sus consecuencias. Desde que era una niña se dio cuenta de que debía dedicarse al mundo del espectáculo, aunque no sabía que la fama también tenía un claro menos amable. De un tiempo a esta parte se siente con la confianza de afirmar cuál es su verdadera situación.

Ester Expósito recibe propuestas de las marcas más cotizadas del momento. Trabaja de imagen para muchas firmas de lujo y continúa ejerciendo de actriz cuando encuentra un papel interesante. Es decir, sigue en activo y todo el mundo pensaba que estaba muy satisfecha de lo que había conseguido en los últimos años. Es así, pero ha admitido que la popularidad que ha ganado no le hace sentirse del todo cómoda. Es cierto que cuando llegó a ‘Élite’ ya era un rostro conocido, pero la citada ficción juvenil le otorgó un peso mediático que le ha costado bastante similar.

Ester Expósito reconoce que le puede la presión

Ester Expósito genera mucho interés en el público y esa es la razón por la que los paparazzi están pendientes de sus movimientos. Es cierto que ha trazado unos límites que la prensa no ha cruzado, pues la artista nunca ha comercializado con su vida privada. En ese sentido no tiene ningún problema, aunque es cierto que resulta imposible no hablar de ella en determinadas situaciones. Cuando empieza una relación, cuando anunció una ruptura o cuando se les reacciona con otro famoso. Justo es eso lo que no le gusta y de ahí nacen sus últimas declaraciones.

La joven ha dado una sincera entrevista en ‘El País’ para reflexionar sobre su carrera y ha reconocido que la popularidad es lo único que le disgusta de dedicarse a la interpretación. «La fama no era una opción y ahora se me hace bola», ha declarado exactamente. Según cuenta, sus padres le ayudaron a gestionar la situación cuando empezó a trabajar en la pequeña pantalla y ahora es ella la que toma las decisiones importantes. Por ese motivo se siente sobrepasada en determinadas circunstancias.

Los sacrificios que ha hecho la actriz

Ester lleva gran parte de su vida dedicándose al mundo del espectáculo y ahora considera que se ha perdido una parte importante de su infancia y de su juventud. «Empiezo a ser consciente de que mi vida no va a volver a ser la misma», empieza diciendo. «Me dedico a lo que me gusta, pero la presión es muy fuerte. Soy una persona con mucha ansiedad y la exposición no me ayuda a gestionarla». Después ha explicado que la fama ha provocado en ella una consecuencia irreversible: cada vez está más aislada.

La soledad de Expósito

Ester Expósito ha recalcado que es artista debido a su profesión, pero de puertas para adentro es bastante tímida y por ese motivo muchas veces se siente sola. No sabe en quién confiar y los comentarios que reciben algunos periodistas no le hacen sentir bien. Ha explicado que le tachan de «antipática» porque no quiere entrar en determinados juegos, pero realmente es una postura provocada por su timidez. No obstante, ha aprovechado su entrevista en ‘El País’ para añadir: «La prensa puede ser muy intrusiva».