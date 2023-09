Sale a la luz el acuerdo de divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: todos los detalles

La irrupción de Ainhoa Armentia en la vida de Iñaki Urdangarin ha marcado un antes y un después. El que fuera duque de Palma ya no tiene ningún tipo de vínculo con la Familia Real, a pesar de que todavía no ha firmado el divorcio. El periodista Juan Luis Galiacho confirma que la relación es verdaderamente tensa, tanto que la infanta Cristina ha hecho un esfuerzo y le ha dado a su expareja todo lo que ha pedido. La situación sigue sin estar formalizada, pero la reunión definitiva se celebrará dentro de poco.

Como no podía de ser de otra forma, los detalles del acuerdo no han tarado en salir a la luz. Han llegado a un pacto que deja a Iñaki Urdangarin en una situación privilegiada, pero ¿por qué? El exjugador de balonmano escribió un libro durante su estancia en prisión que no deja en buen lugar a don Juan Carlos y amenaza con publicarlo. De hecho ya tiene una oferta encima de la mesa, por eso el emérito ha convencido a su hija para que sea generosa.

Una indemnización millonaria

Hace casi dos años que el escándalo vio la luz. El exmatrimonio emitió un comunicado anunciando que iban a emprender caminos diferentes, pero todavía no se han divorciado legalmente. ¿El motivo? Iñaki Urdangarin exige una indemnización millonaria porque, según su punto de vista, su relación con Cristina de Borbón le ha perjudicado. Asegura que tuvo que renunciar a su carrera deportiva para estar con ella y ahora se ha quedado sin nada. La infanta le compensará con dos millones de euros. El informador Juan Luis Galiacho asegura que Urdangarin ya tiene la mitad de este dinero.

La indemnización no es el único punto que han estado debatiendo durante este tiempo. Iñaki quiere recibir una manutención todos los meses. Después de mucho negociar, la madre de sus hijos le mandará 25.000 euros. De no ser así, el antiguo duque de Palma podría publicar sus memorias y don Juan Carlos quedaría en una situación comprometida. La infanta quiere proteger a su padre, por eso ha terminado aceptando las condiciones de su ex.

Iñaki Urdangarin gana una casa y pierde otra

Otro de los motivos de la discusión que han mantenido Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón durante estos dos años ha sido el reparto de los bienes inmuebles. El novio de Ainhoa Armentia ha logrado quedarse con la casa de Bidart, una propiedad muy especial para él. Allí ha vivido muy buenos momentos con sus hijos y no quería desprenderse de la misma. Sin embargo, no le parecía suficiente y ha estado luchando por el chalet de Baqueria, pero no le ha conseguido.

El rey emérito sale salpicado

Juan Luis Galiacho asegura que “el máximo interesado” en que todo salga bien es don Juan Carlos. La situación es muy tensa y Urdangarin amenaza con sacar a la luz algunos episodios oscuros. La infanta Cristina quiere cerrar el capítulo cuanto antes y cree que merecerá la pena deshacerse de parte de su patrimonio. A pesar de todo, debe guardar las formas, por eso ha aparecido con Iñaki en el partido de su hijo Pablo.