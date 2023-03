El movimiento definitivo de Ainhoa Armentia para poder estar con Urdangarin

La vida de Ainhoa Armentia no ha sido fácil, sobre todo desde que empezó a salir con Iñaki Urdangarin. Su relación con el antiguo duque de Palma le situó en el centro de la polémica, pero ella no se ha venido abajo porque es una mujer luchadora. Ha apostado fuerte por el noviazgo y se ha dado cuenta de que lo único que puede hacer es seguir caminando. Recientemente ha dado el paso definitivo: se ha divorciado del padre de sus hijos, Manuel Ruiz.

Ainhoa siempre ha sido muy reservada, en ningún momento ha dado entrevistas y nunca ha perdido el tiempo en defenderse. La revista Lecturas le convirtió en la mujer más buscada de la crónica social y eso trajo consigo una consecuencia. Todos los medios señalaron a Manuel y empezaron a investigar sobre él, aunque no descubrieron nada extraño. Es diseñador de vehículos y trabaja en una empresa muy importante de Vitoria. Disfruta de una reputación excelente y sus compañeros le apoyan.

Ainhoa Armentia ha apostado por Urdangarin

La administrativa ha hablado en contadas ocasiones y siempre que lo ha hecho ha sido para desmentir rumores. Hace poco descubrió que algunos periodistas estaban diciendo que se había quedado embarazada. “Es increíble lo que inventáis”, les dijo a unos reporteros que le estaban esperando a las puertas de su oficina. Recordemos que trabaja como administrativa en un bufete llamado Imaz & Asociados.

Ya no hay vuelta atrás. Ainhoa ha tenido que pagar un precio muy elevado por estar con Urdangarin, pero no se arrepiente. La revista ¡HOLA! ha confirmado que ya es una mujer divorciada y con este movimiento pretende no separarse nunca de Iñaki. “Tras 19 años casados y uno de crisis su matrimonio se disolvió hace meses”, informan en la citada publicación. Manuel ahora forma parte de su pasado y solamente estarán unidos porque tiene hijos en común.

El proceso de divorcio ha sido largo

Nadie puede negar que Ainhoa Armentia ha recibido críticas bastante duras. La revista Lecturas destapó su romance con Iñaki Urdangarin cuando todavía estaba casada con Manuel Ruiz. Los rumores no tardaron en llegar, pero solamente hay una verdad. Manuel inició el proceso de separación nada más descubrir lo que estaba pasando. Según ha salido publicado, ha sido un camino bastante largo, pero tampoco han tenido grandes problemas.

El exmatrimonio tiene dos hijos en común y todo lo han hecho por ellos. Aseguran que se casaron en separación de bienes, así que no han tenido problemas en ese sentido. Lo único que le importaba a Manuel era aclarar cuanto antes la situación para poder empezar de cero. Han contado que lo ha pasado realmente mal y que ha estado preocupado por su profesión. No quería que ningún escándalo afectase a una reputación que siempre se ha mantenido estable.

Iñaki Urdangarin seguirá los pasos de su novia

Iñaki está trabajando muy duro. Él también quiere firmar un acuerdo de divorcio lo antes posible. El periodista Juan Luis Galiacho asegura que el proceso será complicado. El antiguo duque de Palma no solamente pide dinero, también quiere algunas propiedades de la infanta Cristina. Don Juan Carlos le ha recomendado a su hija que llegue a un pacto ya. El emérito no quiere que Urdangarin siga vinculado a la Familia Real.