Rosalía ha dejado en shock a sus fans al desvelar cuál es su propósito de año nuevo

Rosalía está de plena actualidad debido a una publicación que ha mostrado Alejandro Sanz en sus redes sociales. El artista ha sorprendido a todos al desvelar la amistad que mantiene con la catalana. «Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente. Así queda escrito un capítulo más en la historia de la música», ha empezado diciendo Sanz. Y ha añadido: «Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina Rosalía por apretarme el corazón. Os deseo una noche llena de deseos cumplidos».

Sin embargo, en esta noticia no vamos a hablar de este tema porque hemos descubierto una cosa mucho más interesante. Rosalía ha desvelado cuál es su propósito para el 2024 y sus admiradores se han quedado sin palabras, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. 2023 ha estado cargado de emociones para la cantante: anunció su boda con Rauw Alejandro, después confirmó su ruptura y ahora se ha enamorado de un actor estadounidense.

El propósito de Rosalía para 2024

Rosalía siempre se ha caracterizado por ir con la verdad por delante, así que no ha tenido ningún problema al reconocer cuál es su gran vicio: el tabaco. Eso sí, se ha propuesto dejar de fumar en este año porque se ha dado cuenta de que es un hábito que perjudica su salud. «Nuevo año, nueva yo», ha escrito en su cuenta de Instagram. La misma plataforma donde su novio ha publicado unas fotografías en calzoncillos tras llegar a un acuerdo con la firma Calvin Klein.

Jeremy Allen White, el protagonista de ‘The Bear’, ha ganado mucho peso mediático a raíz de su romance con Rosalía. Se dejaron ver juntos por los ángeles y los humores no tardaron en llegar, así que la pareja no ha tenido más remedio que hablar abiertamente de su situación sentimental. Ya no se esfuerzan por esconderse, de hecho la autora de ‘Despechá’ ha marcado ‘me gusta’ las imágenes que han convertido a su novio en el famoso más sexy del momento.

Rosalía quiere dejar de fumar

Sus palabras han sido muy claras. «Propósito del año: último cigarrillo del año», ha tecleado Rosalía. Con esto pretende dejar atrás un hábito nada saludable. Lo cierto es que esta iniciativa es más importante de lo que parece. Su influencia social servirá para que algunos fans sigan su ejemplo. No sería la primera vez que una celebridad inicia algo y sus admiradores copian su ejemplo.

Rauw Alejandro contraataca

Rauw Alejandro ha asumido que lo suyo con Rosalía forma parte del pasado y ha dado una entrevista para poner encima de la mesa a su versión de los hechos. La cantante ha iniciado una nueva aventura sentimental, pero él quiere dejar claro que en ningún momento fue infiel, que es lo que mucha gente piensa.

«Llevábamos casi cuatro años y no había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, ni de infidelidades ni de nada», empieza diciendo en una entrevista reciente. «Y cuando salió la noticia nuestra, que ninguno de los dos quisimos decir, lo dijeron de una forma que dejaba todo abierto a especulaciones». Está dolido, aunque promete que nunca hablara mal de su ex.