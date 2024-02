La romántica felicitación de Nacho Taboada a Sara Carbonero

Después de separarse de Iker Casillas, Sara Carbonero atravesó una situación bastante compleja porque eran muchos los que querían saber en qué estado se encontraba su corazón. La periodista y presentadora optó por dar la callada por respuesta a todos aquellos reporteros que le perseguían por la calle haciéndole preguntas que le resultaban incómodas. Sin embargo, quedó en una situación privilegiada a nivel mediático. A pesar de que Iker Casillas siempre ha tenido bastante apoyo, después de su ruptura la situación dio un giro de 180 grados.

Sara Carbonero consiguió que la prensa le quitase el apodo a Iker de «el yerno de España». El empresario dejó de generar titulares positivos para convertirse en un rostro muy polémico, de hecho tuvo varios gestos poco afortunados con los paparazzi. No obstante, consiguió recuperar la calma perdida y en estos momentos vuelve a ser un famoso querido. Eso sí, Carbonero está por delante de él en muchos aspectos y esa es la razón por la que su último cumpleaños ha tenido tanta repercusión. Los mejores medios se han hecho eco de esta noticia, especialmente de la felicitación que le ha dedicado Nacho Taboada.

Sara es una estrella dentro de nuestra crónica social, así que a nadie le sorprendió que se activaran ciertos rumores sobre ella tras su separación de Iker Casillas. Le relacionaron con muchos rostros, pero solamente se pudo demostrar que fue novia del artista Kiki Morente. Lamentablemente esta relación no funcionó, aunque fuentes cercanas insisten en que continúan siendo grandes amigos. El único motivo por el que ya no están juntos está relacionado con la fama de Carbonero. Kiki no quería convertirse en personaje del corazón y pensó que lo mejor era apartarse a tiempo.

La felicitación de Nacho Taboada

Para estar con Sara Carbonero hay que pagar un precio muy alto. Estamos delante de una de nuestras celebridades más cotizadas. Todo lo que hace se convierte en tendencia y eso genera muchas consecuencias, consecuencias que no han espantado a Nacho Taboada. El músico no tiene ninguna intención de formar parte de la crónica social, pero se niega a esconderse y por eso utiliza su cuenta de Instagram para demostrar que está más enamorado que nunca. Tanto es así que ha compartido la felicitación que le dedicó a Sara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Taboada (@taboada_nacho)

Nacho Taboada ha celebrado el 40 cumpleaños de Sara Carbonero desvelando el mote que le ha puesto: «Torpedo manchego». El artista le ha dedicado unas bonitas palabras, aunque ha hecho un matiz importante: «Como dice tu hermana, lo sentimental en privado». Esto quiere decir que Nacho está completamente integrado en la familia Carbonero, algo que en su momento también sucedió con Iker Casillas. El exfutbolista fue apodado «el yerno de España» porque parecía el hombre perfecto, aunque después de separarse han salido la luz detalles que no le dejan en una situación favorable.

Mientras tanto, Taboada ha animado a su novia a seguir adelante y a mostrar su mejor sonrisa. «A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabe que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz», le escribió durante su famosa felicitación. Recordemos que Carbonero ha atravesado baches muy complicados y ha luchado contra el cáncer. Por suerte ha dejado atrás esta etapa oscura y ahora atraviesa un momento estupendo que ha decidido compartir con su entorno sin cerrarle las puertas al amor.

El mejor momento de Sara Carbonero

Durante una conversación con ‘InStyle’, Sara Carbonero reconoció que estaba en el momento perfecto porque se había dado cuenta de algo importante. Después de haber superado una enfermedad muy delicada, ha llegado a una conclusión: lo único que quiere es disfrutar de la vida y exprimir el tiempo al máximo, un tiempo que ahora comparte con Nacho Taboada. «Hay un momento en la vida, ya sea por una enfermedad, una depresión, un problema laboral o sentimental, que te das cuenta de que esto son dos días», comentó al respecto.

El gesto que ha tenido Nacho deja en evidencia su buena conexión con Sara Carbonero. Comparten una relación sentimental y además tienen la suerte de ser grandes amigos, por eso el artista se ha tomado la licencia de bromear con ella. «Hay fotos peores», le ha recordado en la publicación que ha compartido en su cumpleaños. Ha acompañado estas palabras con unas imágenes que muestran la faceta más desenfadada de Carbonero.

La periodista empezó ocupando un papel secundario dentro de nuestra prensa del corazón y ha terminado convirtiéndose en la gran protagonista. Tanto es así que ya no necesita estar vinculada a Iker Casillas para ser noticia y son muchos los que siguen sus pasos porque ahora es una estrella que brilla con luz propia..