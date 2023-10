Roberto Brasero pone fecha a lo peor: llegan lluvias extremas a España y será este día

Roberto Brasero ha dado un dato que asusta, se marcha el calor, pero llegan las lluvias extremas, ya hay fecha para su llegada. Las altas temperatura de estos días están alargando el típico veranillo de San Miguel más de la cuenta. Nos sumergen en unos datos que son históricos con temperaturas nunca vistas en un mes de octubre. Per lo peor quizás esté por llegar durante las próximas dúas según Roberto Brasero, ya hay fecha para que volvamos a coger el paraguas para protegernos de la lluvia y no del sol.

Llegan lluvias extremas a España según Roberto Brasero y serán este día

España se enfrenta a un nuevo reto meteorológico, unas temperaturas que están por encima de lo que sería habitual durante un veranillo de San Miguel que puede llegar a ser histórico. Se espera que se llegue hasta los casi 40º en el Valle del Guadalquivir, uno de los puntos en los que se volverá a lo peor del verano.

Uno de los meteorólogos más famosos de nuestro país no tiene ninguna duda de lo que pasará durante las próximas horas. Por un lado, nos enfrentamos a una subida anómala de las temperaturas: “Parece que no se alcanzarán los 40ºC en este veranillo, pero nos vamos a quedar muy cerca. Sobre todo, en el valle del Guadalquivir, donde se podrán alcanzar los 36-38ºC, pero es probable que se alcancen los 32-34ºC de forma bastante generalizada en el interior peninsular”.

Estas cifras tienen los días o las horas contados, Brasero también ha dado una fecha para acabar con este verano en pleno mes de otoño. Al menos con cifras tan elevadas que no son nada propias para esta estación del año. Tal y como ha advertido la AEMET: “Esta situación es probable que empiece a cambiar el martes, pero solo por la mitad norte peninsular, donde el viento será más fresco provocando una paulatina bajada primero en el Cantábrico y luego en el valle del Ebro.”

Aunque eso sí, este cambio no se vivirá en todo el territorio de la misma forma: “en el resto de España puede que no se noten esos cambios hasta ya media semana o incluso que durante toda la semana que viene sigan inusualmente altas las temperaturas en la mitad sur peninsular. No serían tan altas como las de este sábado y domingo, pero desde luego está claro que este año el veranillo, o directamente el verano, se va a prolongar mucho más allá de San Miguel.”