Roberto Brasero no da crédito a lo que va a pasar los días que quedan de Semana Santa: «Mal estado»

Roberto Brasero ha desvelado el tiempo que hará los días de Semana Santa. El meteorólogo de Antena 3 asegura que «será una Semana Santa inusual, pues habrá muy pocas lluvias» y destacarán las «altas temperaturas» en la mayor parte de España.

Brasero ha anunciado que para hoy martes 31 de marzo se prevé que suban las temperaturas y que las mínimas registrarán un notable ascenso. «Continuará el viento de componente norte en la mitad norte de España que dejará rachas por encima de 70 km/h en el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y Baleares. Seguirán nublando los cielos de toda la mitad norte», ha comunicado.

Qué tiempo hará en Semana Santa, según Roberto Brasero

La situación meteorológica será similar para mañana y el jueves. Según Brasero, la Semana Santa estará marcada por un tiempo favorable para las procesiones y las actividades al aire libre. «Con vientos intensos, de nuevo, en el noreste peninsular y Baleares y mal estado de la mar», ha dicho. Sobre el tiempo en Canarias, el meteorólogo explica que se inicia la semana «con la llegada de polvo en suspensión que va a dar lugar a calima».

Sin embargo, asegura que pueden aparecer lluvias. «Puede venir una borrasca en el Mediterráneo que incrementaría la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarlos en el este de Cataluña», indica. El jueves «se espera otro día de precipitaciones en el cantábrico, Pirineos y Baleares». En el resto de España predominarán cielos poco nubosos y en Canarias remitirá la calima.

«Lo más probable es que la estabilidad vaya ganando terreno en el tiempo. Eso significa que irán disminuyendo las precipitaciones en el extremo norte», ha dicho de cara al viernes.

Las temperaturas subirán dejando un ambiente cada vez más primaveral. Las heladas desaparecerán y la nieve solo se registrará en zonas de montaña. Todo apunta a que la Semana Santa se registrará con apenas lluvias y temperaturas suaves.