Los meteorólogos instan a cerrar las ventanas por la nube de polvo que llega del Sáhara y va a afectar a tu salud

Una nube de polvo procedente del Sáhara va a cubrir la península Ibérica durante los próximos días y ya ha encendido las alertas de los meteorólogos y las autoridades sanitarias, que recomiendan extremar las precauciones por el impacto que puede tener en la salud, especialmente en los grupos más vulnerables. Los meteorólogos han instado a cerrar las ventanas por la nube de polvo que llega del Sáhara y va a afectar a la salud. Así la nube de polvo del Sáhara se cierne sobre España: alertan por riesgos para la salud y piden extremar precauciones.

Una masa de polvo procedente del Sáhara se extiende sobre la península Ibérica y afectará a la calidad del aire durante varios días, según han advertido los servicios meteorológicos. El episodio, que se prolongará al menos hasta el miércoles 22 de abril, podría provocar niveles elevados de partículas en suspensión y obligar a extremar las precauciones, especialmente entre los grupos de riesgo.

Recomendación: cerrar las ventanas

Las autoridades sanitarias y meteorológicas recomiendan cerrar ventanas en los hogares durante las horas de mayor concentración de polvo, con el objetivo de reducir la entrada de partículas procedentes del norte de África.

Este tipo de intrusiones, aunque naturales, pueden afectar a la calidad del aire de forma significativa, especialmente en zonas urbanas y en personas con patologías respiratorias.

Se trata de un fenómeno atmosférico completamente natural, provocado por la llegada de polvo sahariano transportado por el viento. Sin embargo, su impacto puede ser notable en la salud pública cuando las concentraciones de partículas finas aumentan por encima de los niveles habituales.

Las previsiones apuntan a valores de partículas PM10 que podrían superar los 50 microgramos por metro cúbico, lo que se traduce en una calidad del aire considerada muy desfavorable.

Riesgo para personas sensibles

La población general puede no notar efectos importantes. Pero, los expertos advierten de un riesgo moderado para personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o alergias. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Tos o irritación de garganta.

Dificultad para respirar.

Fatiga inusual.

Palpitaciones en personas con problemas cardíacos.

En estos casos, se recomienda reducir la actividad física al aire libre y seguir estrictamente los tratamientos médicos habituales.

Evitar esfuerzos y actividades al aire libre

Durante el episodio, se aconseja limitar el ejercicio intenso en exteriores, especialmente en las horas de mayor concentración de polvo. Las autoridades insisten en la necesidad de adaptar la actividad diaria en función de la evolución de la calidad del aire.

También se recomienda consultar los niveles de contaminación en cada zona antes de realizar actividades prolongadas al aire libre.

Prohibición de quemas y reducción de emisiones

Otra de las medidas preventivas es evitar la quema de restos vegetales o cualquier actividad que pueda aumentar la emisión de partículas a la atmósfera.

El objetivo es reducir al máximo la carga de contaminantes durante un episodio en el que la calidad del aire ya se encuentra comprometida por causas naturales.

Un fenómeno en la península Ibérica

Las intrusiones de polvo sahariano son relativamente frecuentes en España, especialmente en primavera y verano. Aunque no pueden evitarse, sí es posible minimizar sus efectos mediante medidas de prevención y seguimiento de la evolución del episodio.

Las autoridades insisten en la importancia de informarse a través de los canales oficiales sobre la calidad del aire durante los próximos días.