Las paredes blancas pasan de moda en 2026: las 5 tendencias que arrasan esta primavera

Durante años, el color blanco ha sido el elegido en las casas de alrededor de todo el mundo para pintar sus paredes. La luminosidad, la sensación de amplitud y equilibrio y la poca absorción de este color son los principales motivos por los que se ha utilizado casi siempre este color. Sin embargo, en este 2026 han llegado 5 nuevas tendencias que pretenden destronar al blanco de las paredes.

Color beige en algunas habitaciones.

La primera de estas tendencias que se está poniendo de moda en este 2026 y pretende prolongarse en el tiempo es el color beige. Pintar las paredes de alguna sala de nuestra casa en beige genera un efecto caja que es ideal para pasar una tarde agradable en nuestro hogar.

Murales o papel tapiz

El papel tapiz o los murales de dibujos son un diseño más típico de restaurantes que de casas. Sin embargo, aplicar estos murales en el salón o cocina de nuestra casa puede ser una buena opción para tener un ambiente distendido en el que podamos disfrutar de tomar algo con nuestros amigos.

Diferentes texturas y colores

Jugar con las texturas o con varios colores es también una buena opción para no perder la luminosidad y equilibrio que da el color blanco en las paredes. Jugar con diferentes colores claros intercalados con varias texturas puede ampliar la variedad de ambientes de nuestros hogares.

Molduras y panelados

Añadir molduras o panelados en las paredes de nuestras casas les puede dar un toque clásico que se está volviendo a poner muy de moda en este 2026. Lo ideal es añadirlo en la cocina o salón, sitios donde se vaya a socializar, aunque en la habitación principal también es otra buena opción.

Paredes con relieve

La última opción para dar un toque diferente al resto de nuestra casa es cambiar la tradicional pared lisa. No tiene por qué ser el defenestrado gotelé la opción a usar, sino que hay mil opciones, desde el yeso al microcemento.

Si estabas pensando en dar un toque diferente a tu casa, éstas son algunas de las mejores opciones para ello.