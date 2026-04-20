El hijo de Maradona en ‘La Revuelta’: «La primera vez que hablé con mi padre fue con 17 años»

Este lunes 20 de abril, La Revuelta ha recibido como invitado a uno de los hijos del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, quien ha confesado cómo conoció a su padre con diecisiete años, pero no fue hasta que cumplió los 29 que tuvo una relación más estrecha con el futbolista argentino. Diego Armando Maradona Sinagra solo ha tenido palabras de halago sobre su progenitor.

«Nunca pensé que iba a pronunciar en La Revuelta este nombre», ha dicho Broncano antes de dar la bienvenida al invitado, a lo que ha añadido que el que gestiona los invitados del programa le dijo que le había escrito el hijo de Maradona, que le encanta el programa. «Yo no sé si es verdad o es un muchacho de Cuenca que nos la ha colado», ha confesado el presentador.

Así, Broncano ha presentado a Diego Armando Maradona Sinagra (Nápoles, 20 de septiembre de 1986), también conocido como Diego Maradona Jr.

«Soy el hijo de Maradona hasta aquí», ha dicho el invitado nada más entrar en el plató señalándose hasta los tobillos: «Nadie tenía sus pies».

«Yo nací en el 86, año en el que mi padre ganó el Mundial. «Oficialmente somos cinco hermanos», ha bromeado Maradona sobre otros hijos que podía haber tenido su padre. Yo nací en un momento en el que mi viejo era el dueño del mundo. Yo crecí idolatrándole.»

No es fácil ser el hijo de D10S «Es el padre ausente más presente. Maradona dio alegría” «Era el capitán de mis días más felices. Siempre decía que era más 10 fuera de la cancha. Me reía mucho con él, el poco tiempo que me tocó vivir con él» #Larevuelta pic.twitter.com/Ta6b1wQALX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 20, 2026

«Mi viejo tuvo vida compleja pero linda», ha dicho el invitado cuando le han preguntado sobre que, durante años, no había sido reconocido como hijo por su padre. Él se hizo cargo de eso y reconoció sus errores». Recordemos que

Sinagra, apodado Diego Jr. o Dieguito, fue el resultado de un romance fuera del matrimonio entre el exfutbolista Diego Armando Maradona y una joven local llamada Cristiana Sinagra y fue criado por su madre. No fue hasta que, en 1993, un tribunal italiano reconoció la paternidad de Maradona, pero Sinagra conoció a su padre por primera vez en 2003.

Sobre su infancia, Maradona ha dicho: «Mi vieja nunca me mintió. Me dijo siempre que mi viejo era Maradona. Fuimos siempre con la verdad y, después de 29 años, tuvimos una buena relación».

Sobre criarse sin su figura paterna, Maradona ha confesado que: «Me sentía distinto. No era una persona ausente cualquiera, era Diego Armando Maradona ausente. Cuando no tenía relación con mi padre, la gente me decía: Yo he conocido a Maradona o me he hecho una foto con él. Yo respondía: Qué suerte, yo soy el hijo y no le conozco.»

También ha aclarado que la primera vez que habló con la estrella del futbol, él tenía 17 años y fue en un campo de golf, pero no fue hasta que él tuvo 29 años y ya tuvo una relación más cercana con su padre: «Él escuchó una entrevista mía en Argentina y me llamó y me dijo que fuera a cenar con él (…) Nunca comentamos nada del pasado». «Yo siempre le decía que era el capitán de mis días más felices», ha confesado también el invitado de La Revuelta.

Broncano le ha preguntado sobre el último gran astro del fútbol argentino., Messi, y Maradona ha dicho: «No conozco a Messi. Su entorno no ha querido. Messi, como ser humano, es el número uno. El otro (su padre) no era humano».