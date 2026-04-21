Nunca ha pasado nada igual en ‘La isla de las tentaciones’: expulsión sorprendente y muy tensa

Nunca antes había ocurrido algo así en las diez ediciones de La isla de las tentaciones en Telecinco. Y es que, por primera vez, el programa ha expulsado a una pareja al poco tiempo de arrancar. Los responsables han sido los tentadores de las dos villas (la de las chicas y la de los chicos), quienes han decidido qué participantes tenían que abandonar. Esta ha sido la consecuencia de que algunas parejas se saltaran las normas durante la despedida. Y aunque estaba claro quiénes iban a irse, el resultado final ha sido sorprendente.

Cuando las parejas conocieron a los tentadores con los que iban a convivir, hubo muchas faltas de respeto. La situación fue tan tensa que Sandra Barneda advirtió que esta actitud por parte de los participantes iba a tener consecuencias.

Una expulsión sorpresa

El lunes 21 de marzo, durante la nueva entrega de La isla de las tentaciones, Barneda entró en ambas villas para decir: «La sombra de la tentación es peligrosa, pero en las galas pasadas se pudieron ver sombras mucho peores en las parejas. Faltas de respeto graves, repetidas y constantes conmigo, con vuestros compañeros y, en definitiva, con toda la experiencia. Os di oportunidades y os dio igual».

La presentadora anunció que se había convocado La audiencia de las sombras, donde los tentadores y tentadoras, elegirían qué pareja va a abandonar la experiencia esa misma noche.

La decisión era obvia: los más votados fueron José y Nera. ¿Por qué? Pues porque ambos fueron muy agresivos contra los tentadores y tentadoras de sus respectivas parejas.

Lo curioso llegó cuando vimos la reacción de la pareja que iba a abandonar la isla esa noche. Nerea, por un lado, estaba aliviada y, por otra parte, parecía feliz. Ella no estaba cómoda y quería abandonar el programa junto al amor de su vida.

José, por su parte, se lo tomó mucho peor. Sus tentadoras le votaron por el mal comportamiento de Nerea en la gala anterior. El participante estaba dolido porque quería seguir más tiempo viviendo la experiencia y creyó que toda la culpa la tenía su novia.

Jose es el elegido por las solteras 💥 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones4

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Es por todo ello que la hoguera final entre Nerea y José fue muy tensa. Ella parecía contenta por salir del programa y deseaba irse con el «amor de su vida». Pero José llegó y ni siquiera quiso besar a su pareja.

«¿Sabes lo que creo? Que te ha ganado la batalla Fátima. ¿Por qué nos han votado todos para que nos marchemos?», comenzó diciendo Josñé en referencia a una de las tentadoras a las que se enfrentó Nerea la noche anterior.

«Me ha destrozado, no se imagina cuánto. Esto para mi era muy importante. He apostado todo por ella y no sabe hasta qué punto me ha destrozado la vida», dijo Josñe, visiblemente afectado.

Todo se volvió más tenso cuando ambos vieron unos vídeos de él tonteando con una de sus tentadoras, Claudia. Es ahí cuando Nerea explotó: «Te ha comido el cuello, José».

La decisión final

Y aunque la pareja estaba expulsada, había que tomar una decisión: ¿Se irían juntos, separados o con un nuevo amor?

Tras la discusión, ambos intentaron acercar posturas antes de tomar una decisión final «Voy a hacer lo que sea fuera porque me doy vergüenza. Nunca había sentido esto, eres el hombre de mi vida», afirmó Nerea. José le pidió que cambiara porque, a pesar de lo que le ama, «no puedo estar aguantando tu humor».

Al final se fueron juntos, pero José dijo que no se fiaba de que Nerea cambiara.