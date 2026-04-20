Prime Video tiene la serie de suspense que muchos consideran la mejor historia policíaca de todas

Una de las series policíacas que ha funcionado mejor en Prime Video en los últimos años es Bosch. Una original ficción que cuenta con 7 temporadas las cuales adaptan varias de las novelas del conocido escritor Michael Connelly. La serie Bosch cuenta las aventuras de Harry Bosch, papel interpretado por el actor Titus Welliver, un complejo y metódico detective de homicidios del departamento de Policía de Los Ángeles de la «vieja escuela» que fue veterano de la guerra del Golfo. En cada una de sus temporadas el detective se centra en resolver uno o varios casos de asesinato y al mismo tiempo se tiene que enfrentar a sus problemas familiares como su relación con su exmujer Eleanor y su hija adolescente Maddie y el enigma sobre el asesinato no resuelto de su madre. En sus investigaciones Bosch va acompañado por el el detective Jerry Edgar que tiene unos puntos de vista muy diferentes.

La serie Bosch está basada en las novelas de Michael Connelly y ha sido desarrollada por Eric Overmyer, el propio escritor y Tom Bernardo. La duración de los episodios es variable ya que algunos pueden tener solamente 40 minutos y otros 80. Además, esta serie tiene un spin-off Bosch: Legacy, que se encuentra también en el catálogo de Prime Video en el que Harry se ha retirado como policía y ahora trabaja como investigador privado. La serie Bosch es una buena opción para todos los que disfrutan con las ficciones policíacas del estilo de Mindhunter, Luther o True Detective, entre otras muchas.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la serie Bosch?

Aunque en las plataformas de streaming se pueden encontrar un gran número de series de detectives, esta ficción se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de Prime Video. Uno de sus puntos fuertes es la personalidad del detective, el cual es muy metódico en su trabajo y al mismo tiempo incorruptible e insobornable. Bosch es un hombre bastante conflictivo que puede crear un conflicto en cualquier momento. El actor Titus Welliver borda el papel de este detective y es difícil pensar en este personaje sin su brillante interpretación.

Otro punto fuerte de la serie es que es bastante fiel a las novelas de Michael Connelly y cada temporada adapta una o varias novelas. Sus creadores han intentado reflejar el trabajo minucioso del detective y su proceso de resolución del caso por acumulación de pruebas. En esta serie no se pueden encontrar giros inesperados ni otras argucias imposibles, pero sin embargo se incluyen numerosas escenas de acción que dan un punto de movimiento y cambio a la trama.

También esta serie destaca porque al mismo tiempo que resuelve los casos se tiene que enfrentar a problemas personales como la relación Elianor su exmujer que fue agente del FBI y ahora es jugadora profesional de póker. Además, también mantiene una relación complicada con su hija adolescente Maddie y con los investigadores con los que va coincidiendo en las investigaciones.

En cuanto a sus secuelas ya hemos comentado que en 2022 se estrenó el spin-off Bosch: Legado. En esta serie Bosch estará muy unido a la abogada defensora Honey Chandler y su hija Maddie, comenzará a trabajar en la policía. Además, en 2024 se estrenó también en Prime Video la serie Ballard, protagonizada por la encargada de una división de casos sin resolver. En esta serie Bosch también vuelve a aparecer como mentor ayudando a descifrar casos complejos.

El reparto de esta serie de suspense

El protagonista de esta serie es el actor Titus Welliver que da vida a Bosch, un detective de la sección de homicidios del departamento de Policía de Los Ángeles. También tienen un papel de peso los actores Jamie Hector que interpreta el papel del detective Jerry Edgar, el compañero de Harry, Amy Aquino el del teniente Grace, superior inmediata y amiga de Harry, Lance Reddick el del jefe de policía Irvin Irving, Sarah Clarke el de Eleanor Wish, la exmujer de Harry, Madison Lintz como Maddie Bosch, la hija adolescente de Harry, y Annie Wersching a la agente Julia Brasher, una policía sin experiencia que antes era abogada y que mantendrá una relación amorosa con Harry.

También en el reparto están los actores Jason Gedrick como Raynard Waits, un asesino en serie, Jeri Ryan como Veronica Allen, Brent Sexton como Carl Nash, un detective de homicidios retirado, Scott Klace como el sargento John Mankiewicz, Steven Culp como Richard ‘Rick’ O’Shea, el abogado de distrito del Condado, Troy Evans como el detective de homicidios Johnson y Gregory Scott Cummins como detective Moore, entre otros.

La serie Bosch es una buena opción para el que está buscando una ficción protagonizada por policías y detectives que cuenta con un protagonista potente que investiga casos muy complejos. Un policía que también tiene que lidiar con sus problemas personales y lograr mantener su estilo de investigación clásico a pesar de las críticas de los que le rodean.