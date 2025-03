Roberto Brasero confirma las predicciones de la AEMET y avisa: «El miércoles y el jueves…»

La AEMET no duda en confirmar las predicciones de Roberto Brasero, el miércoles y el jueves tenemos que preparado para lo peor. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente todo puede ser. Es hora de dejar salir estas primeras previsiones en las que realmente nunca puede ser. Por lo que, tenemos que estar pendientes de un cielo que puede amenazar tormentas y algo más.

El experto del tiempo, Roberto Brasero no duda en lanzar un importante aviso ante lo que está a punto de llegar. Por lo que, tenemos que ver ese cambio que hasta el momento no habíamos ni esperado, con determinados fenómenos en los. Que todo puede acabar siendo de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Es hora de ver cambiar en algunos detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que pudiéramos tener por delante, marzo parece que está dejándonos más de una sorpresa en forma de situación de relativa inestabilidad. Esta semana volveremos a lo peor del invierno y lo haremos con una predicción, la de Roberto Brasero tememos por delante.

El miércoles y el jueves saltan las alarmas

El experto en el tiempo, Roberto Brasero no duda en lanzar un tipo de aviso que pone los pelos de punta. Sin duda alguna, deberemos estar muy pendientes de una serie de cambios que parece que han llegado para quedarse. Pasaremos de una estabilidad que nos hacía pensar en una primavera que llegaba antes a un cambio destacado con lluvias y frío intenso.

Sin duda alguna, lo que tenemos por delante nos hace estar pendientes de una previsión del tiempo que puede llegar a ser especialmente peligrosa, ante determinadas situaciones cambiantes. La AEMET avisa también de la lluvia abundante que puede caer.

Lo que tenemos por delante es una situación de inestabilidad que se alarga en el tiempo y que tendrá sus picos en estos días centrales de una semana que recordaremos por la inestabilidad. Habrá llegado ese momento de ver un poco más allá y de establecer determinados cambios de rutina.

El aire libre y los desplazamientos quedan condicionados por los expertos del tiempo que no dudan en lanzar todo tipo de alertas. Los efectos de la DANA siguen estando muy presentes y las lluvias acaban convirtiéndose en las protagonistas.

Confirma las predicciones de la AEMET Roberto Brasero

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en plasmar las peores predicciones posibles, de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás nos hagan reaccionar ante lo que tenemos por delante. Estaremos pendientes de unos cielos que nos traerán destacadas previsiones.

Tal y como nos explican: «El miércoles las lluvias fuertes y persistentes se extenderán a más zonas de España. Y los avisos correspondientes, también. Además de la Comunidad Valenciana donde se esperan acumulaciones que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en un solo día, tenemos también avisos en el este Albacete, la Región de Murcia y la provincia de Almería. De momento los de Albacete y Murcia son de nivel amarillo pero en Almería se ha puesto ya el naranja porque se espera sumar 80 litros en menos de 12 horas. Cantidades similares a las de este pasado fin de semana en estas zonas donde ya tuvimos el desbordamiento de algunas ramblas y barrancos, situación que en estos próximos días se puede repetir».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Además de esas zonas citadas del este y sureste peninsular también se mantendrá la inestabilidad en Málaga, Andalucía occidental y el Sistema Central. Es probable que mañana de nuevo tengamos lluvias fuertes en la costa de Málaga y el Estrecho a lo largo de esta jornada; serán copiosas en el sur de Tarragona y sierras de Gúdar y Maestrazgo y por la tarde arreciará la precipitación en el entorno del sistema central: sur de Ávila y Segovia o la sierra de Madrid, será lluvia sobre todo porque la nieve solo caerá en cotas muy altas por encima de los 2000 metros. Nubes y lluvias ya más débiles en el resto de España salvo el extremo norte peninsular donde un día más seguirá Luciendo el sol. El jueves seguiríamos con una situación similar. Ese día es probable que las lluvias alcancen el norte del sistema Ibérico y el extremo nordeste peninsular, y que de nuevo caigan otros 100 l/m2 en 12 horas en el sur de Tarragona, Castellón y Valencia. Este es el riesgo de esta situación que atravesamos: la persistencia de las lluvias, no solo a la fuerza con la que pueden caer. La AEMET ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos donde se indica la posibilidad de que en Valencia y Castellón alcancen los 400 l/m2 con lo acumulado desde el pasado lunes hasta el próximo jueves».