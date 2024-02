Roberto Brasero confirma la llegada del frío invernal: nevadas y lluvias a partir de este día

La llegada del frío invernal con nevadas y lluvias a partir de este día pone en jaque a medio país según Roberto Brasero. El popular presentador del tiempo ya advirtió que estábamos ante una primavera que tenía los días contados.

Parece que en breve vamos a volver a lo que sería propio de esta época, lo peor del invierno nos está esperando en España, llegará puntual a su cita cuando ya habíamos empezado a sacar la ropa de entretiempo. La previsión de Roberto Brasero no deja ninguna duda al respecto.

Confirma Roberto Brasero la llegada del frío invernal

El mal tiempo parece que vuelve y lo hace de tal forma que volveremos a sentir como las temperaturas bajan a una velocidad sorprendente. Después de unas semanas en las que hemos disfrutado de la presencia de un potente anticiclón, parece que todo cambia y lo hace a gran velocidad.

Habrá llegado el momento de ponerse manos a la obra, sacando el abrigo del invierno más duro que parecía que estos años había pasado de largo. España, como gran parte de Europa ha estado bajo los efectos de un anticiclón que ha traído temperaturas por encima de lo que sería habitual en esta época del año.

Por lo que apenas hemos tenido la presencia de un invierno que se ha convertido en el gran ausente de unos días en los que parecía que estábamos en marzo y no en un mes de enero en el que apenas hemos tenido días de frío. Solo dos borrascas han conseguido romper con la intensidad de este anticiclón dejando cifras sorprendentes.

La borrasca Juan y Karlotta, hicieron que la nieve y la lluvia llegará a España, algo que hemos podido comprobar y disfrutar. Pero ha sido un paso efímero en este calendario que ahora que va camino de la primavera, parece que nos traerá algunas novedades importantes que debemos tener en cuenta.

Expertos como Roberto Brasero llevan semanas advirtiendo de que el invierno aún no sé ha ido, pero quizás hasta esta semana no nos lo hubiéramos creído. Todas las alertas están preparadas para activarse en unos días en los que parecerá que retrocedamos en el tiempo, hacía un inicio de año que estuvo marcado por ese potente anticiclón que impidió que el tiempo fuera tal y como esperábamos.

Las nevadas y la lluvia llegarán a partir de este día

El tiempo nos quiere casi regalar un giro radical que acabará siendo el que marcará un antes y un después a finales de un mes de febrero en el que parecía que no tendríamos de nuevo el invierno con nosotros. Roberto Brasero desde su canal de El tiempo o nos da algunos datos de lo que nos está esperando.

Según su previsión: “Al invierno no se lo come el lobo” dice el dicho popular que tantas veces he oído mencionar cuando el frío invernal daba una tregua en mitad de febrero y algún mayor con su experiencia te advertía que no, que eso era pasajero, y que aún quedaba invierno por llegar. Sucede que este invierno llevamos de tregua desde enero, y en estos últimos días vuelve a parecerse el tiempo al de la primavera. Y mañana más. Pero el jueves llegan cambios y a partir del viernes podríamos tener de nuevo invierno de verdad.”

Todo cambiará a partir de este día: “se espera que a partir del jueves por la noche penetre en la península una masa de aire polar que hará bajar las temperaturas de forma notable ya en la madrugad del viernes y también el viernes por la tarde, con 7 y hasta 10 grados menos que hoy en zonas s del norte y centro peninsular. Eso significa que habrá capitales con máximas de un solo dígito, como Ávila con 6º o León con 7º, típicos valores del invierno.”

Las temperaturas empezarán a bajar de forma significativa: “En la mitad sur también bajarán, pero no tanto, en Córdoba la máxima prevista es de 15º y en Málaga 18º; Valencia y Palma podrían llegar hasta 19º y en Canarias no se espera que bajen. Pero además del frío durante el día otra característica de este cambio de tiempo será la presencia de un flujo de vientos fuerte y constante que acrecentará la sensación de frío, y de algunas lluvias y nevadas que ya pueden empezar el jueves por el noroeste peninsular.”

La lluvia podría ser generalizada en todo el país: “Esas precipitaciones se extenderían de oeste a este durante el viernes afectando sobre todo a la mitad norte, con lluvias que pueden ser abundantes en el litoral cantábrico y nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, sin descartarlas en otras zonas de Aragón y de Cataluña e incluso la meseta Sur y centro peninsular de forma débil y dispersa.”