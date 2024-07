La respuesta más contundente de Kiko Matamoros a Alejandra Rubio: «Vivimos en una mierda»

Ha estallado una nueva guerra entre Kiko Matamoros y Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha dado unas declaraciones que no le han entado bien a su antiguo amigo, quien quiere que todo el mundo conozca la verdad. «Está siendo una película de terror. Para mí que la sociedad esté en este punto me da miedo. Es una sociedad podrida, es muy bestia. Hay una parte que está mal, me da mucha pena. Como la verdad parece ser que solo la tienen unos pocos, lo que diga yo no cuenta», declaró Alejandra en el famoso podcast que presenta la periodista Pilar Vidal.

Alejandra Rubio habló de forma genérica durante la entrevista, pero Pilar, en un momento dado, preguntó si algún amigo la había decepcionado convirtiéndose en enemigo. «¿Quién? Nombres», sentenció Alejandra Rubio. «Kiko Matamoros», desveló Vidal. Alejandra se negó a profundizar en el tema, diciendo: «Uy, yo no hablo de esas personas, ni de broma. No. A lo mío, Pilu». La hija de Terelu no quiere tener más problemas. Está embarazada y su situación es compleja porque no todo el mundo se ha tomado igual la noticia, por eso quiere ser cuidadosa y no generar ningún conflicto nuevo.

Kiko Matamoros no se ha tomado bien la tregua de Alejandra y le ha respondido desde ‘Ni que fuéramos’, el programa que ha recuperado la esencia de ‘Sálvame’. Exactamente dijo: «Vivimos en una sociedad absolutamente podrida, donde todo se mueve por dinero, donde das una exclusiva diciendo que eres un personaje anónimo, pero cuando hay dinero te pudres y te pudres de la mano de tu pareja. Tienes toda la razón del mundo Alejandrita, vivimos en una mierda de sociedad que no te puedes fiar de nadie», comenzó el ex marido de Makoke visiblemente molesto.

Kiko Matamoros ha perdido la paciencia con Alejandra Rubio

Kiko Matamoros ha criticado la postura de Alejandra Rubio: «De los discursos que da esta gente, mírate en el espejo los discursos que das y luego como predicas con el ejemplo. Donde las familias se matan entre ellas y se venden en la tele las cuchilladas, como has hecho tú con Potota y su hijo, como tu madre y Potota contra su hijo. Es una mierda esta sociedad». El colaborador cree que Alejandrita, como le llama cuando se cabrea, está vendiendo una postura que no se corresponde con la realidad para intentar mejorar su imagen pública.

Kiko dejó claro su postura final: «Yo posiblemente no me ocupe de lo que me tengo que ocupar o no me he ocupado en mi vida de lo que me tenía que ocupar. Pero tú no me vas a decir a mí lo que voy a decir de ti, porque tú sí que te ocupas de que yo pueda decir de ti lo que me salga de las pelotas, ¿te queda clarito? Has vendido tu vida para que yo hable. Creo que he sido razonablemente honesto, bueno y generoso contigo, pero no me vas a enmendar la plana, tendrías que tener siete vidas».

El colaborador no se ha tomado bien que Alejandra haya insinuado ciertas cosas. La joven cree que sus detractores deberían hacer examen de conciencia antes de lanzar sus críticas, pero Matamoros defiende que todo el mundo está en su derecho de dar su opinión con libertad.

El otro comunicado que ha mandado Kiko Matamoros

Por otro lado, Kiko Matamoros ha anunciado que no volverá a coincidir con Víctor Sandoval en ‘Ni que fuéramos’. Este último le ha acusado de un atrevimiento muy serio, lo que llevó a Matamoros a tomar una decisión firme. El pasado viernes, ambos polemistas protagonizaron un fuerte encontronazo mientras debatían sobre el embarazo de Alejandra Rubio y los negocios de la familia Campos.

Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz @CanalQuickie ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con @sandovalizate .Que se victimice y se lucre a costa de otro. @TENtv @fabricantestv — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 28, 2024

Durante el programa, Sandoval exigió a Matamoros que dejara de desacreditar sus argumentos: «Te voy a decir una cosa: deja de tirar por tierra mi credibilidad y mis argumentos». La situación se descontroló y Matamoros, indignado, abandonó el plató: «Yo no vengo a esto. Vengo a hacer un programa, no a promocionarme».

El programa concluyó con Sandoval en el plató y Matamoros interviniendo desde una sala del Canal Quickie. En las redes sociales, Kiko acaba de confirmar su postura: «Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con Víctor Sandoval. Que se victimice y se lucre a costa de otro».

La situación entre Kiko Matamoros y Alejandra Rubio, sumada al conflicto con Víctor Sandoval, ha escalado a un punto de no retorno. Las palabras duras y las decisiones firmes han marcado un antes y un después en la relación entre estos personajes. Falta muy poco para conocer la postura de María Patiño, quien no quiere perder a ninguno de sus compañeros, pero sabe que la situación es insostenible y que Matamoros ha hecho bien al tomar distancia.