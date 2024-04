La familia de Terelu Campos está viviendo una situación límite que les está pasando factura a todos

La familia Campos tuvo mucho poder mediático durante la década de los 90. María Teresa y sus hijas, sobre todo Terelu, se convirtieron en iconos dentro de la crónica social y los paparazzi se peleaban por conseguir fotografías de ellas. Sin embargo, su situación televisiva ha dado un giro radical. Después de la muerte de la veterana presentadora, son muchos los que han dado un paso adelante para atacar públicamente a Terelu Campos y Carmen Borrego. Esta última tiene problemas con su hijo, un joven llamado José María Almoguera que no está dispuesto a convertirse en noticia, aunque cada vez tiene más peso dentro de la pequeña pantalla.

Carmen ha prometido que nunca dirá nada en contra de su primogénito, pero tampoco quiere consentir que ciertas mentiras cojan peso y terminen perjudicando su reputación dentro de Telecinco. Terelu ya no trabaja en la cadena. Ahora contesta a sus enemigos desde TVE, concretamente desde un espacio llamado ‘De Corazón’ que está presentado por Jordi González. En las últimas horas se ha roto y ha reconocido que su situación es límite. «No puedo más, te prometo que no puedo más ya con todo. No hay tregua», ha declarado visiblemente afectada cuando Jordi le ha preguntado sobre la situación con su familia.

Terelu Campos regresó fugazmente a Mediaset para dar una entrevista y contestar a las palabras que su sobrino le había dedicado a Carmen Borrego. A pesar de que prometió que no iba a entrar nunca en este conflicto, la madre de Alejandra Rubio no pudo contenerse y quiso que los espectadores conocieran la verdad. «Consideré que era una injusticia hacia mi hermana y por eso hablé, hay un momento en que dices: no puedes pasarte la vida callada cuando la historia no es así».

Terelu Campos rompe con José María Almoguera

Hasta hace relativamente poco José María Almoguera era un rostro anónimo. El problema es que decidió vender su boda con Paola Olmedo y a partir de ese instante se convirtió en un personaje más. Quiere estar lejos de su familia y asegura que no está motivado por los mismos intereses que Carmen Borrego, por eso protege al máximo su vida privada. Terelu entiende que su sobrino haya impuesto unas normas diferentes, pero no va a tolerar que acuse a Borrego de haber cometido ciertos atrevimientos.

Terelu ha roto con su sobrino, aunque no descarta la posibilidad de encontrarse con él en algún momento. Eso sí, debe ser José María el dé el primer paso. «Yo estoy abierta a que haga una llamada porque siempre he dicho que he estado, que estoy y estaré, pero no solo yo, alguien más importante que es mi hermana. Ahora me voy a Málaga unos días porque necesito otra vez una dosis de amor».

La colaboradora promete que su estado de ánimo no es bueno, sobre todo después de las acusaciones que Edmundo Arrocet ha lanzado en ‘¡De Viernes!’ hace unos días. Recordemos que el humorista fue novio de María Teresa Campos durante unos años y ahora está sacando a la luz los trapos sucios del clan. Terelu no quiere entrar en detalles, aunque cabe la posibilidad de que ponga este asunto en manos de la justicia para proteger la memoria de su madre.

Edmundo Arrocet, el gran enemigo de las Campos

Las Campos tienen muchos enemigos en televisión: el cantante Enrique del Pozo, el periodista Pipi Estrada, el youtuber Antonio David Flores y una lista que es interminable. Sin embargo, hay uno que destaca sobre el resto: Edmundo Arrocet. El humorista promete que nunca estuvo con María Teresa Campos por intereses económicos, pero Terelu dice: «Desgraciadamente he visto llorar a mi madre muchas veces». Estas palabras han hecho que el mundo, popularmente conocido como Bigote, pierda la paciencia. Según cuenta, fue él quien prestó dinero a María Teresa e incluso le dejó una cantidad a Terelu que nunca le ha devuelto, siempre siguiendo su versión.

«No tengo nada que decir, no tengo nada que defenderme. Mi conciencia la tengo tranquila. He amado y respetado a mi madre hasta su último aliento. Y quien me conoce sabe que no soy altiva y que mi madre para nosotros era lo más importante», ha declarado Terelu después de los ataques que ha recibido por parte de Edmundo.

Pipi Estrada ha aprovechado el tirón para posicionarse al lado de Bigote. El periodista asegura que posee información privilegiada sobre la familia porque durante muchos años estuvo viviendo con Terelu Campos. Ha contado que María Teresa tenía unos gastos mensuales que ascendían a 20.000 euros solamente para mantener su mansión, una formidable vivienda situada a las afueras de Madrid que terminó vendiendo para vivir en un piso de alquiler. Por eso a Pipi no le extraña que Edmundo se hiciera cargo de ciertos gastos, algo que ni Terelu y Carmen quieren aclarar por el momento.