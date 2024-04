Carmen Borrego no para de recibir palos: estas son las últimas declaraciones de Paola Olmedo

Paola Olmedo se hizo conocida a raíz de su relación con José María Almoguera, el discreto hijo de Carmen Borrego. La esteticista aprovechó el tirón mediático de la familia Campos para vender su boda en una conocida revista, estrategia que terminó generando un conflicto sin precedentes. Paola se arrepintió de haber cerrado el contrato, pues en aquel momento pasó a ser un personaje público y ella promete que no quiere ser famosa. Esa es la razón por la que ha dado unas nuevas declaraciones en contra de Carmen, a quien acusa de algo bastante serio. Siguiendo su discurso, la hermana de Terelu Campos recibió dinero a cambio de contar que iba a ser abuela.

«Carmen vendió mi embarazo sin que yo lo supiera. No pude contárselo ni a mi padre ni a mi mejor amiga. Me dolió mucho. Se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes», ha comentado Paola Olmedo visiblemente molesta. Según ella, habría sido capaz de perdonar si hubiera notado que Carmen estaba arrepentida, pero promete que la colaboradora no estaba dispuesta a dar marcha atrás. «Lo que más me molesta es que te quieran engañar en la cara cuando dices ‘para esto’ y te dicen que no pueden. Ahí te das cuenta de que no le dio la gana».

La guerra continúa y en las últimas horas ha sucedido algo que no ha dejado indiferente a nadie. Carmen Borrego y Terelu Campos han dado una entrevista en Telecinco para profundizar en este asunto. El programa ‘¡De Viernes!’ ha sido el escenario donde ha tenido lugar la intervención de las Campos, intervención que ha acabado con la paciencia de Paola. La esteticista se puso en contacto con una colaboradora del citado espacio televisivo para referirse a su familia política como «esa gente».

Terelu Campos ataca a Paola Olmedo

A pesar de que Carmen ha intentado guardar las formas, Terelu ha dado un paso adelante y se ha enfrentado a Paola Olmedo para defender a su familia. «Voy a intentar responder educadamente porque podría hacerlo con la misma educación que ella. Que diga ‘esa gente’ me da exactamente igual, me la bufa, me la pela. Yo no he tenido una convivencia con ella, ya son suficientemente mayores para tener su vida. Mi sobrino ha formado una familia. Pero cuando nació mi niño, después de que mi hermana diera a luz, hubo una unión muy especial con él, así que me cuesta ver las imágenes de él en su trabajo porque sé que es doloroso. Los sentimientos no se van».

A Terelu lo único que le duele es haber perdido el contacto con José María Almoguera, pero recalca que le da exactamente igual lo que Paola Olmedo piense de ella. Sin embargo, los defensores de las Campos las recalcan que la presentadora posó junto a Paola cuando decidieron vender la boda para que la exclusiva tuviera más valor. Gracias a este gesto el matrimonio recibió alrededor de 30.000 euros, un dinero que no pasó por las manos de Terelu.

Carmen Borrego, visiblemente afectada, ha reconocido que está sufriendo con su guerra familiar. «A mí ese mensaje sí me ha hecho daño. No le he hecho nada a Paola, no he ido contra ella y jamás iré contra ella. Tiene que haber una conversación y le preguntaré qué le he hecho».

Paola ni olvida ni perdona el problema

Paola Olmedo asegura que se han contado muchas mentiras sobre ella, como por ejemplo que se fue de su domicilio cuando Carmen Borrego hizo una visita a José María para despedirse antes de viajar a ‘Supervivientes’. La joven promete que las cosas no sucedieron así y quiere que se sepa la verdad: «Yo estaba en casa cuando llegó. Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento. Ella pueda venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa».

Según Olmedo, el verdadero problema es que la hermana de Terelu Campos filtra a la prensa todo lo que sucede en la familia para ganar dinero. La relación que la esteticista mantiene con José María Almoguera pende de un hilo y Carmen considera que han generado una guerra en los medios para intentar salvar su historia. «A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella (Paola) no es mi hija. Lo que pienso es que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Mi hijo quiere salvar su matrimonio porque está enamorado de Paola. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico».

Terelu está haciendo todo lo posible para apoyar a Carmen. Defiende que la guerra no hubiera estallado si María Teresa Campos siguiera viva, pues José María sentía devoción por ella. «Si mi madre hubiese estado viva y sana no hubiera ocurrido. No soy rencorosa ni vengativa pero eso no quiere decir que alguien pueda venir y pegarte una patada en la boca», responde cuando le preguntan por la evolución que experimentará su relación con Paola a partir de ahora.