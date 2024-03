El nuevo revés de las Campos mientras Carmen Borrego abandona ‘Supervivientes’

Carmen Borrego asegura que ha hecho todo lo posible para aguantar en ‘Supervivientes’ porque su objetivo era llegar a la gran final, pero el equipo médico del programa considera que debe dar marcha atrás y regresar a España cuanto antes. La concursante ha cumplido con el Consejo de la dirección y ha abandonado el reality sin saber lo que está pasando en su familia. Las Campos tienen un nuevo problema: José María Almoguera, el hijo mayor de Carmen, se ha separado de Paola Olmedo y cada vez hay más tensión en el ambiente. ¿Cuál es la razón de esta ruptura? Fuentes cercanas insisten en que el matrimonio ha terminado en buenos términos. Entonces, ¿por qué Paola parece estar tan enfadada?

Carmen Borrego y Paola Olmedo nunca han tenido buena relación. Tanto es así que la colaboradora visitó a su hijo antes de marcharse a ‘Supervivientes’ y lo hizo justo cuando Paola no se encontraba en el domicilio. Sin saber lo que está pasando en España, Carmen ha optado por coger un avión de vuelta y regresar a nuestro país. «Aquí estoy expectante. Sigo aislada, esperando la decisión que tomen los doctores. Estoy preocupada porque para mí ha sido difícil llegar hasta aquí. He conseguido muchas cosas y me gustaría tener un poco de fuerza para continuar», ha declarado la hija de María Teresa Campos antes de confirmarse su abandono.

Carmen ha estado en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Le tenían aislada en una isla mientras estaba en continua vigilancia médica. La malagueña promete que ha hecho todo lo posible para avanzar, aunque se ha dado cuenta de que su mente no estaba en condiciones. «Tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que requiere el concurso», ha comentado la dirección del concurso. «Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa».

El nuevo problema de la familia Campos

Aunque pueda parecer lo contrario, lo peor empieza justo ahora. Carmen Borrego debe hacer frente a una situación verdaderamente complicada y explicar los motivos por los que su hijo se ha separado. A pesar de que José María ha intentado ser una persona anónima, en su momento vendió la exclusiva de su boda a la revista ‘Lecturas’. Esto quiere decir que ahora tiene cierta obligación de explicar lo que ha pasado. Todo hace pensar que será Carmen Borrego la que dé un paso adelante para desvelar ciertos datos.

Mientras tanto, Borrego insiste en que nunca había pensado en abandonar. Reconoce que ha vivido situaciones complicadas y que ha amenazado con hacerlo, pero su intención era llegar a la final. «Me voy a quedar con lo mejor de este concurso, me voy con la pena. Me hubiera gustado estar un poco más aquí», comenta. Y añade: «Yo he pasado un mes muy malo antes de venir aquí, la angustia de haber tomado la decisión. Al final que todo se vaya de esta manera. Me causa dolor».

José Carlos, su marido, estaba en plató mientras sucedía todo esto y se ha limitado a mandar un mensaje de apoyo. «Estamos muy orgullosos de ti. Sabemos lo que has superado, lo has hecho bien. Aquí estamos todos bien, sabíamos que no dependía de ti la continuación, era de los médicos», comentaba. «Te hemos echado mucho de menos, eres una tía fantástica. Te quiero mucho».

La respuesta de Carmen Borrego

Como Carmen Borrego todavía no sabe nada de la separación de José María, se ha limitado a responder al mensaje que ha recibido por parte de su marido. Insiste en que tiene ganas de llegar a España para recuperar el tiempo perdido con su familia y recalca que en ningún momento ha intentado hacer algún truco para dejar el programa de supervivencia. Su objetivo era llegar a la final y convertirse en ganadora, pero su salud mental le ha jugado una mala pasada y se ha dado cuenta de que lo único que puede hacer es cumplir con los consejos que le han dado los médicos.

«Yo también mi amor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo con toda mi alma, te necesito. Quiero estar a tu lado muy pronto», exponía Carmen. «Gracias por estar siempre ahí, apoyarme en cada decisión que tomo y seguiré siempre a tu lado porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida».

La hermana de Terelu Campos todavía no sabe que cuando llegue a España tendrá que dar explicaciones sobre la situación familiar a la que se enfrenta a su hijo. José María Almoguera y Paola Olmedo tienen un bebé en común, así que el proceso de separación será más complicado de lo que parece a simple vista. El joven ha optado por no quedarse en la crónica social, pero ha coqueteado en alguna ocasión con el negocio y ahora debería ser consecuente. El problema es que ha optado por guardar silencio y por eso hay tantas dudas encima de la mesa.