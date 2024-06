Víctor Sandoval se marea en ‘Ni que fuéramos’ tras disfrazarse de Naranjito: «¡Está ahogándose!»

El pasado jueves 13 de junio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos presentada por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, vimos cómo esta entrega empezaba con un protagonista, Víctor Sandoval. El colaborador sorprendió a los espectadores al disfrazarse de Naranjito, la mascota de la Copa Mundial de Fútbol de 1982, que organizó España.

Lo que nadie esperaba es que un gesto tan divertido acabase convirtiéndose en todo un drama. Y es que Víctor Sandoval comenzó a presentar signos de agobio, ahogo y hasta malestar. Algo que, como era de esperar, alarmó muchísimo al resto de compañeros del programa Ni que fuéramos que se emite en Twitch, YouTube y canal TEN.

La primera que se dio cuenta en que algo no estaba marchando bien fue María Patiño. Tanto es así que no tardó en dar la voz de alarma al resto de colaboradores: «¡Se está ahogando! Lo digo en serio, ¡está ahogándose!». Acto seguido, todos trataron de ayudarle a quitarse el disfraz y, además, abanicarle para que la cosa no fuese a más.

Fue en ese preciso instante cuando Kiko Matamoros no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para tirar de ingenio a la hora de hacer el siguiente comentario: «Túmbate ahí, pareces Carmen Borrego en la isla», refiriéndose al criticado paso de la hija de María Teresa Campos por Supervivientes 2024.

Título del vídeo: ‘Víctor Sandoval CASI se va de viaje’. #NiQueFuéramos13J pic.twitter.com/xCmxfDPdPx — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 13, 2024

Un comentario que hizo mientras Víctor Sandoval se dejó caer en el sofá que tienen en plató, visiblemente acalorado. «A ver si he cogido el COVID o algo», alcanzó a decir el colaborador de Ni que fuéramos, mientras se limpiaba el sudor con servilletas que le estaban proporcionando los compañeros.

Mientras tanto, Chelo García-Cortés se encontraba inmortalizando este momento con otra cámara del programa, para mostrarnos lo que estaba ocurriendo desde otra perspectiva. Belén Esteban, por su parte, decidió ir en busca de frutos secos. Una escena de lo más peculiar que, desde luego, no dejó absolutamente indiferente a ninguno de los espectadores del programa. ¡Y no es para menos!

Por fortuna, tras el susto que inicialmente dio a sus compañeros, Víctor Sandoval logró recomponerse. Eso sí, decidió dejar a un lado el disfraz de Naranjito para evitar sufrir un nuevo mareo: «Me lo puedo poner un rato, pero no horas». Sea como sea, lo cierto es que Sandoval nos regaló una de las escenas más sorprendentes, y hasta divertidas, desde que comenzó a emitirse Ni que fuéramos.