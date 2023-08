Ángel Gaitán, el conocido mecánico en redes sociales, cuya respuesta, con la que ha explicado a TVE por qué no hay mecánicos que quieran trabajar, se ha hecho viral, vuelve a tomar las redes este jueves. En esta ocasión, por su respuesta a Antonio Lacambra Maestre que le ha criticado por recibir paguitas. Sin embargo, Ángel Gaitán ha vuelto a poner los puntos sobre las íes, desgranando los detalles de todas las ayudas que ha cobrado y explicando otra experiencia con un trabajador, que sólo se presentó unas horas a trabajar un día y después se marchó a Marruecos.

«Este señor habla y debe de ser un empresario o un emprendedor, alguien que ha contratado a mucha gente en su vida y que sabe de lo que habla», ha indicado Ángel Gaitán en tono irónico de Antonio Lacambra Maestre, que se creó un perfil falso en redes sociales, no sólo para difundir propaganda sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también para elogiar sus propios artículos.

«Las ‘paguitas’ públicas de las empresas públicas de Ángel Gaitán. 20.000 euros de subvenciones. Las ayudas y lo público siempre mal cuando se lo dan a los otros, pero cuando interesan a trincarlas», ha leído durante el vídeo que escribe de él en redes sociales Antonio Lacambra Maestre.

«Aquí están las subvenciones. Te las voy a detallar porque se te ha vuelto en contra el vídeo. No tienes vergüenza ni la conoces», ha indicado Ángel Gaitán antes de desgranar los detalles de todas las ayudas que ha recibido.

«Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Avales de financiación a empresas. Cuando vino el Covid o la Filomena, ya no me acuerdo, estábamos tiesos y se nos hundió la nave, y para no despedir a nadie ni cerrar, pedimos un crédito», ha destacado Ángel Gaitán.

«Y para pedir ese crédito en el banco, me dijeron: ‘Hay un aval del Gobierno. Y eso qué quiere decir que te vamos a dar en vez de 40.000 (euros), 60.000. Pero, los tienes que devolver y devueltos están’. Pero, el aval era por si yo no pagaba. Por lo tanto, yo no he trincado nada», ha destacado de los detalles.

«Instituto de Crédito Oficial. El ICO. 3.600 y 2.000. Avales. Comunidad de Madrid. 5.000 euros. Aquí está la subvención por comprar material para el Covid. Todo el dinero destinado a mascarillas, mascarillas que regalamos. Es que no sabes ni de lo que hablas», ha proseguido Ángel Gaitán antes de terminar sus explicaciones.

«Ésta ya es la que te va a matar. Ésta te va a dejar alucinado. Programa de Esfuerzo de Aprendizaje y Garantía Juvenil. No te digo el apellido, pero te digo el nombre: Mohamed. Seis o siete meses para prepararle la Garantía Juvenil de los fondos europeos. Se lo preparamos, un programa de formación que le va a hacer nuestra empresa. Y por ello nos van a pagar durante un año 3.440 euros para formar a este chaval», ha indicado Ángel Gaitán. «Vino a trabajar un lunes por la mañana. A la una se fue. Tenía que volver a las tres, y ya no volvió. Nos pusimos en contacto con él después de 200.000 llamadas. Y nos cogió el teléfono el padre, y nos dijo: ‘Nos hemos vuelto a Marruecos’», ha indicado Ángel Gaitán.

«Hemos cogido una ayuda de retorno, y no nos interesa trabajar. Me fui a la Seguridad Social para intentar dar de baja ese contrato que no había llegado ni a un día de cumplimiento, y no me dejaron darlo de baja. Entiendo después de lo que ha pasado, que necesitaba haber estado de alta en España, al menos un día, y lo consiguió», ha destacado.