Ángel Gaitán pone los puntos sobre las íes y desafía a TVE, a la que se la cuela como ya pasó con «¡que te vote Txapote!». En esta ocasión el conocido mecánico responde sin pelos en la lengua a la TV pública sobre por qué no hay trabajadores electromecánicos para los vehículos. Y lo hace durante en antena y después en este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales este miércoles.

«Compañeros hace un momentito estaba aquí grabando con TVE en directo porque me han venido a preguntar sobre qué pasa que no hay trabajadores, electromecánicos para los vehículos eléctricos», ha comenzado Gaitán en su vídeo.

«No hay gente que quiera compromiso. No hay gente que quiera trabajar. No se trata de contratos precarios, no es cierto. Que los habrá», ha reflexionado el mecánico que ha proseguido explicando que en su industria en concreto falta el compromiso.

«Si soy extranjero, como nos ha pasado con Isam», ha citado Ángel Gaitán, recordando un caso que también ha relatado en redes sociales en un vídeo que se ha hecho viral. Con este trabajador, según Gaitán ha indicado: «Un año para hacerle los papeles, le damos de alta (en la seguridad social), le formamos, le preparamos todo, y nos deja colgados a los 15 días y se pira».

«Mientras en este país, siga habiendo ayudas a gente que pueda trabajar, no va a haber trabajadores, ni va a haber gente que se preocupe por formarse y cualificarse para diferentes puestos», ha analizado Gaitán sobre el mercado laboral en España.

«Ayer me decía un amigo, Juan, que se dedica a la campaña de recoger higos en Extremadura, que no tiene gente para coger higos. Nadie quiere ese trabajo porque entre la ayuda y estar en casita fresquito y trabajar y pegarte la paliza al sol, no te compensa esa diferencia, no te compensa esa diferencia que ganas», ha indicado Ángel Gaitán sobre la realidad de muchas personas en España que prefieren quedarse en sus casas.

«Por tanto, las ayudas para gente que tiene necesidades, discapacidad, ancianos y gente con problemas de verdad», ha señalado Gaitán. Mientras, ha zanjado: «El que tiene dos manitas y dos piernecitas y la cabeza le funciona, a currar».