La relación sorpresa de Laura Pausini con este famoso tenista

Laura Pausini tiene relación con uno de los tenistas más famosos del momento: Jannik Sinner. El deportista ha publicado una fotografía que demuestra que es muy amigo de la cantante, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto que da mucho peso a esta noticia. La fama de Laura ha cruzado fronteras y todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia, por eso su amistad con Jannik es un tema muy comentado en muchos países. La italiana disfruta de una reputación excelente y tiene muy buena fama entre sus compañeros de profesión. De hecho es prácticamente imposible encontrar a alguien que hable mal de ella.

Laura Pausini es una de las mujeres más queridas de nuestro país. Su popularidad ha cruzado fronteras y es un rostro aplaudido en otros lugares como Italia o Latinoamérica. Debemos tener en cuenta que es una de las presentadoras del ‘Benidorm Fest’, un concurso que tiene como objetivo encontrar al nuevo representante de España en Eurovisión. Esta faceta ha conseguido que su público aumente, así que ahora también cuenta con el apoyo y con el respaldo de las nuevas generaciones.

En las últimas horas ha salido a la luz una fotografía de Laura Pausini con Jannik Sinner, el tenista de 22 años del que todo el mundo habla. Este último ha celebrado su triunfo en el Masters 1000 de Miami por todo lo alto y ha invitado a la cantante, quien no ha dudado en compartir la instantánea que se ha hecho a su lado. Han tenido un bonito encuentro y Laura lo ha publicado en su cuenta de Instagram. «Es solo la primera de muchas citas que nos esperan juntos, ¡haré todo lo posible para seguirte», ha comentado al respecto.

La estancia de Laura Pausini en Miami

Su encuentro con Sinner no ha sido lo único que ha llamado la atención durante la estancia de Laura Pausini en Miami. La artista está desarrollando una serie de conciertos para reencontrarse con sus fans y ha actuado en Estados Unidos. Ha aprovechado su estancia en florida para tener una cita con Luis Fonsi, uno de sus compañeros de profesión. Tal y como ha salido publicado, Laura invitó al escenario a Luis sin que este tuviera nada planeado y se creó una escena que no ha dejado indiferente a nadie.

La italiana y Luis Fonsi cantaron juntos ‘Inolvidable’. Esto no solo sorprendió al público sino también al propio Luis Fonsi, que desconocía por completo que Laura le iba a subir», destaca Tatiana Arús en ‘Aruser@s’. La colaboradora afirma que «fue un momento muy bonito porque estaban las familias de ambos». Ha tenido acceso al material íntegro, así que su padre Alfonso ha hecho un comentario cargado de sentido.

«Normalmente, cuando alguien hace subir a un compañero está todo preparado, pero una de las escenas que demuestra que a veces hay cosas improvisadas, es cuando Marc Anthony hizo subir a José Luis Perales para cantar ‘Y cómo es él’ sin que Perales tuviera la más mínima idea», ha declarado el presentador. «Se le ve tan nervioso a Perales», opina sobre Fonsi.

La gira de Laura Pausini en Miami

La estancia de Laura Pausini en Miami está dando mucho de que hablar. Como vemos, Jannik Sinner no ha sido el único famoso con el que ha coincidido con la artista. Y es que está gira es muy especial para ella. La novena que hace desde que alcanzó el reconocimiento internacional. «En parte me siento como una luna de miel, porque me casé hace poco», responde cuando le preguntan por cómo afronta esta etapa. «Es la primera vez que salimos de gira después de cinco años y la espera ha sido eterna. También es la primera vez que mi hija, Paola (10 años), nos acompaña. Cuando estemos en Latinoamérica y Estados Unidos cursará el temario a distancia con su profesora, que viene con nosotros. Estoy muy contenta con las canciones de mi nuevo disco».

Su voz suena con fuerza en los mejores escenarios y ella asegura que no tiene miedo porque lleva toda la vida haciendo lo mismo. «Actué por primera vez el día de mi octavo cumpleaños», comenta durante una charla con ‘Telva’. Insiste en que su familia siempre le apoyó, de hecho fueron sus progenitoreslos que le ayudaron a dar el primer paso.

«Mis padres nos llevaron a mi hermana y a mí a cenar al Napoleone, una pizzería en la que actuaba mi padre, que es músico. El dueño era amigo y servía las mesas disfrazado de Napoleón Bonaparte. En los postres, me cantaron Cumpleaños feliz y mi padre dijo: «¿Qué regalo te gustaría?». Ellos tenían preparada una muñeca, pero yo dije: «El micrófono». Me lo dejaron, y fue un descubrimiento para mí. No tuve miedo ni vergüenza». Esta valentía es lo que le ha ayudado a convertirse en una estrella de fama mundial, por eso todos caen rendidos ante ella.