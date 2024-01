Las redes sociales estallan contra Laura Matamoros por sus vacaciones en Marbella

Laura Matamoros se ha visto envuelta en una polémica sin precedentes que puede afectar a su nueva aventura en Telecinco. Recordemos que estuvo un tiempo apartada de la pequeña pantalla y se dedicó a las redes sociales, pero ahora ha regresado a Mediaset por la puerta grande y tiene una sección en el programa ‘Vamos a Ver’. Recordemos que la hija de Kiko Matamoros saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Gran Hermano VIP’, concurso en el que terminó convirtiéndose en ganadora.

Laura Matamoros fue con la verdad por delante, atacó a la que por entonces era mujer de su padre: la modelo y colaboradora Makoke. No le tembló el pulso a la hora de acusarla de ser la responsable de los problemas familiares y lo cierto es que el tiempo le ha terminado dando la razón. Después de que Kiko Matamoros se separase de ella, el clan vuelve a estar más unido que nunca, así que Laura podrá contar con la ayuda de los suyos después de lo último que ha pasado en Instagram.

El problema de Laura Matamoros durante sus vacaciones

Laura Matamoros está pasando unos días en Marbella y ha aprovechado para compartir algunas imágenes de sus vacaciones. Ha aprendido algo de su padre: la importancia de ser constante y hacer deporte de manera gradual. Esa es la razón por la que no pierde el tiempo y siempre que puede realiza sus ejercicios. «Se llama constancia y dedicación. Gracias. Pero sobre todo es la actitud», ha comentado al respecto. Y justo ha sido esta frase la que ha generado una polémica sin precedentes.

Los detractores de Laura le han le han acusado de llevar un ritmo de vida muy elevado. Sus enemigos aseguran que tiene tiempo de hacer deporte porque es una privilegiada. «Claro, la gente normal se levanta a las seis, se va al gimnasio y ya se quedan los niños solos en casa haciéndose el desayuno y se van solos al cole», le ha escrito un usuario de Instagram. La respuesta de la influencer no se ha hecho esperar.

La respuesta de Laura Matamoros

Laura Matamoros no consiente que nadie le acuse de ser poco trabajadora y no se ha quedado callada después de su última polémica. «Qué pesadas sois con el tiempo. Que cada uno se organice con sus horarios y su vida. Yo hago el esfuerzo de levantarme a las seis de la mañana para empezar mi día a entrenar a las siete muchos días y poder tener vida con mis hijos y compaginar con mi trabajo», ha escrito para defenderse de las críticas que ha recibido por parte de sus detractores.

Un problema que no se soluciona

Lo cierto es que este problema viene de lejos. Laura se hizo famosa en ‘Gran Hermano VIP’, programa en el que aseguró que su padre no le mandaba dinero y tenía que «comer arroz blanco en Navidad». Ahora su vida ha cambiado, pero insiste en que se ha ganado todo lo que tiene, por eso se permite el lujo de hacer deporte cuando considera oportuno. «Las que hablan del tiempo es porque no quieren. El día tiene muchas horas, pero las personas ponen muchas excusas para todo. Me tenéis frita con el tiempo y el dinero…. ¿La gente que tiene poco tiempo y dinero no hace ejercicio? Es la voluntad de cada uno. Punto».